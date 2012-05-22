سیدقربان حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آزمون همزمان با سراسر کشور در چهار خردادماه جاری در سطوح علمی 1و2 در استان گلستان برگزار می شود.

وی گفت: این آزمون فرصتی برای روحانیون محسوب می شود تا میزان آموخته های علمی خود را در یک آزمون کشوری مورد سنجش قرار دهند.

حسینی تصریح کرد: دارندگان مدارک قبولی در سطح 1و2 به ترتیب می توانند از مزایای مدرک معادل کاردانی و کارشناسی بهره مند شوند.

وی گفت: داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور به نشانی www.dmsonnat.ir نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.

آزمون تعیین سطح 3 و 4 همزمان با آزمون مذکور در تهران برگزار خواهد شد.