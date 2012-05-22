1200 واحد مسکونی مددجویی در کردستان ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، قنبر موسی ‌نژاد ظهر سه شنبه در نشست هم ‌اندیشی اجرای طرح پزشک خانواده که در اداره ‌کل کمیته امداد امام خمینی (ره) در سنندج برگزار شد، بیان کرد: طی دو سال اخیر و از محل اعتبارات ملی و استانی در مجموع هزار و 200 واحد مسکن مددجویی در سطح احداث شده است که 830 واحد از تعداد مذکور جزو مصوبات سفر تاریخی مقام معظم رهبری به استان کردستان است.

وی با بیان اینکه این واحدها با ارزان ‌ترین قیمت و بدون استفاده از تسهیلات بانکی در بهترین شرایط ساخت و ساز به مددجویان تحویل داده می‌شود، افزود: 15 میلیون تومان از اعتبار مورد محل برکات سفر رهبری به استان و هشت میلیون تومان نیز آورده مددجویان است که بخشی از آن نیز توسط خیرین تامین می ‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان عنوان کرد:‌ در سال گذشته یک کار جهادی در کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور و استان شکل گرفت به گونه‌ ای که اقدامات این نهاد مقدس در زمینه توانمندسازی، اشتغال و مسکن مددجویان در سال 90 غیرقابل مقایسه با سنوات گذشته بود.

موسی‌ نژاد ادامه داد: رویکرد جدید کمیته امداد امام خمینی (ره) حرکت به سمت توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش با ایجاد اشتغال پایدار است تا جای که تنها در سال گذشته 9 هزار و 600 فرصت شغلی برای مددجویان تحت پوشش این نهاد در سطح استان کردستان ایجاد شده است.

وی گفت: این نهاد مقدس با ایجاد این میزان شغل و ثبت آن در سامانه رسد در سال گذشته رتبه نخست استان کردستان را در بحث اشتغالزایی کسب کرده است و انتظار می رود که طرح اشتغالزایی کمیته امداد در سال جاری نیز در سطح استان با جدیت بیشتری دنبال و پیگیری شود.

موسی‌ نژاد در پایان سخنان خود بیان کرد: برای ایجاد این میزان اشتغال‌زایی اعتباری بالغ بر 42 میلیارد تومان هزینه شده است که 32 میلیارد آن از طریق تسهیلات بانکی و 10 میلیارد دیگر از منابع مالی کمیته امداد تامین شده است.