دستاوردهای داروسازی ایران مورد استقبال وزیر بهداشت سوریه قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر "وائل الحلقی" وزیر بهداشت سوریه با هیئت همراه متشکل از معاونان این وزارتخانه و سفیر سوریه در ایران از بخشهای مختلف تولید محصولات جامد، مایع، آزمایشگاه ، تحقیقات و توسعه ، تضمین کیفیت و همچنین پروژه در دست اجرای شرکت داروسازی اسوه با هدف توسعه این بخش ها دیدن کردند.

وزیر بهداشت سوریه ازساخت و تولید داروهای جدید فینگولید اسویمر (گلاتیرامراستات) توسط شرکت داروسازی اسوه که اولین ژنریک داروی بیماران ام اس در دنیا است، بسیار استقبال کرد و نمونه این داروها را برای آشنایی هرچه بیشتر جامعه پزشکی سوریه با آنها دریافت کرد.

وی همچنین از شرکت داروسازی اسوه برای ساخت و تولید داروی خوراکی "اسورال" که نخستین ژنریک داروی اصلی بیماران تالاسمی در جهان و نیز داروهای ضد سرطان مانند ایماتینیب، اسلودا و کپستامین ، تشکر و قدردانی کرد.

وزیر بهداشت سوریه با اشاره به اینکه اولویت واردات سوریه در زمینه محصولات دارویی از کشورهای دوست و هم پیمان با این کشور است، ابراز خوشنودی کرد که سوریه می تواند از دستاوردهای اسوه که در جهان منحصربفرد هستند در تبادلات دارویی خود استفاده کند.

داروی اسورال تولیدی شرکت داروسازی اسوه در رقابت با تولیدکننده اصلی این دارو در مناقصه سوریه ، برنده شده و با ثبت این دارو در سوریه ، به زودی اولین محموله صادراتی آن به این کشور ارسال می شود.

دکتر الحلقی همچنین از شرکت داروسازی اسوه خواست تا با برگزاری همایشی در دمشق با حضور مسئولان انجمن ام اس ایران و اساتید نورولوژی ایران، داروهای جدید تولیدی اسوه برای بیماران ام اس را به متخصصان سوری معرفی کند.

در این ملاقات ، دکتر عباس کبریایی زاده مدیرعامل شرکت داروسازی اسوه ضمن همراهی با وزیر بهداشت سوریه و هیئت همراه در دیدار از بخشهای مختلف این شرکت داروسازی ، به معرفی این شرکت به عنوان یکی از شرکتهای داروسازی دانش محور در ایران پرداخت.

وی ضمن بیان تاریخچه فعالیت اسوه و خط مشی کیفی آن ، به ساختار سازمانی، پراکندگی سنی و تحصیلاتی کارکنان این شرکت که اکثر آنان را قشر جوان تشکیل می دهد، اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت داروسازی اسوه در مورد ظرفیت تولید اشکال مختلف دارویی اسوه و گواهینامه های مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی و آزمایشگاه توضیح داد و گفت: اسوه در حال حاضر دارای آزمایشگاه اکرودیته و همکار با وزارت بهداشت است.

وی همچنین در مورد گسترش فضاهای کارخانه در پروژه جدید شرکت اسوه به خصوص واحدهای QA و QC ، تولید و R&D ، انبار و آموزش افزود: 14 سیستم هواساز، هوای تمیز بخش فارماسیوتکال اسوه را تأمین می کند.

کبریایی زاده در مورد رشد فروش طی 10 سال اخیر گفت: فروش اسوه از 5.3 میلیون دلار در سال 2002 میلادی به 88 میلیون دلار در سال 2011 رسیده است.

وی در دیدار وزیر بهداشت سوریه از بخش تولید محصولات جامد و مایع به خصوص خط تولید داروها به شکل پرفیلد (سرنگهای آماده تزریق)، به معرفی محصولات خاص اسوه پرداخت و گفت: این داروها مانند اسورال، اسویکس و اسوه پوئیتین ، عمده بازار دارویی کشور و حتی بازار برخی از کشورهای منطقه را به خود اختصاص داده اند.

کبریایی زاده با اشاره به اجرای طرحهای مطالعات بالینی داروهای "اسویکس " و " اسورال " توسط مراکز معتبر تحقیقاتی افزود: نتایج این مطالعات نشان داد که کیفیت و اثربخشی این داروها مطابق با نمونه اصلی داروها می باشد و متخصصان با آرامش خاطر می توانند از تولیدات اسوه برای درمان بیماران خود استفاده کنند.

در پایان، با توجه به حضور مدیران و مسئولان شرکتهای داروسازی دانا، زهراو ، پویش دارو، اکسیر ، انستیتو پاستور، مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، داروپخش و برخی شرکتهای تولیدکننده فرآورده های مکمل در این ملاقات ، از تاخیر در ثبت دارو و شرکتها در سوریه و مشکلات انتقال وجه در این کشور به عنوان مشکلات صادراتی این شرکتها به سوریه سخن به میان آمد که وزیر بهداشت سوریه نیز از حل مشکل انتقال وجه گفت و در تسریع امور صادراتی تولیدات دارویی و مکملهای ایرانی، قول همکاری داد.