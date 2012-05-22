به گزارش خبرنگار مهر، با حضور رستم قاسمی وزیر نفت قرارداد طرح توسعه دو میدان دریایی توسن و آلفا توسط شرکت نفت فلات قاره ایران قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیاء واگذار شد.

براساس این توافق مقرر شده است انجام مطالعه پایه طرح توسعه این دو میدان نفتی در خلیج فارس و ارایه پیشنهاد فنی و مالی توسط قرارگاه سازندگی خاتم الاوصیاء انجام شود.

هدف از طرح توسعه میدان نفتی آلفا ساخت یک سکوی اقماری با هدف تولید روزانه 5 هزار بشکه نفت خام و انتقال نفت تولیدی به سکوی دریایی رسالت است.

همچنین در این قرارداد حفاری 4 حلقه چاه و ساخت یک خط لوله دریایی به طول 25 کیلومتر در دستور کار قرارگاه خاتم‌الاوصیاء قرار گرفته است.

براساس مطالعات انجام گرفته در سطح شرکت ملی نفت ایران میزان نفت خام در جای اولیه میدان آلفا حدود 80 میلیون بشکه و میزان نفت قابل استحصال این میدان دریایی حدود 12 میلیون بشکه برآورد شده است.

همچنین هدف از توسعه میدان نفتی توسن تولید اولیه روزانه 10 هزار بشکه نفت خام در فاز اول و ارزیابی آثار تزریق آب در فاز دوم توسعه این میدان دریایی است.

بر این اساس ساخت و نصب یک سکوی دریایی، ارزیابی تمامی لایه‌های نفتی، لایحه طرح جامع توسعه میدان برای تولید روزانه 20 تا 25 میلیون بشکه تولید نفت هدف گذاری شده است.

قرار است در توسعه این میدان 4 حلقه چاه جدید حفاری شود ضمن آنکه ساخت سکو و تاسیسات اولیه، اجرای خط لوله 18 اینچی جهت انتقال نفت به تاسیسات بهره برداری میدان هنگام در جزیره قشم به طول تقریبی 35 کیلومتر خط لوله دریایی و 20 کیلومتر خط لوله خشکی پیش بینی شده است.

میزان نفت خام در جاری میدان توسن حدود 411 میلیون بشکه برآورد می شود که در صورت تخلیه طبیعی مخزن به حدود 70 تا 53 میلیون بشکه و در صورتی که تولید ثانویه با تزریق آب جواب دهد امکان افزایش تولید تا مرز 107 میلیون بشکه در روز فراهم می‌شود.