اعتراض وبلاگی بانوان طلبه به هتاکین امام هادی (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، در وبلاگ اختصاصی اعتراض به اهانت به امام هادی(ع) بیانیه طلاب وبلاگ‌نویس در اعتراض به این اهانت‌ها گنجانده شده و عموم کاربران اینترنت به‌ویژه وبلاگ‌نویسان حوزه‌های علمیه خواهران نیز می‌توانند نظرات خود را راجع به این اقدام در قالب یادداشت، داستان کوتاه، متن پیامک و شعر انتشار دهند و وب‌سایت‌های مشابه را نیز از این طریق معرفی کنند.

محمدتقی جلیلی - مدیر سامانه وبلاگ حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به اقدامات هتاکانه نسبت به ساحت امام هادی(ع) در سطح اینترنت و برخی شبکه‌های اجتماعی و اقدام توهین‌آمیز یک خواننده معلوم‌الحال خاطرنشان کرد: بانوان طلبه که همواره در حرکت‌های فرهنگی پیشتاز بوده‌اند اکنون نیز با راه‌اندازی وبلاگی اختصاصی نسبت به این حرکت‌ها اعتراض می‌کنند.

وی با بیان اینکه درحال حاضر صدها وبلاگ از طریق سامانه وبلاگ حوزه‌های علمیه خواهران مورد پشتیبانی قرار می‌گیرند، اضافه کرد: مدیران و نویسندگان این وبلاگ‌ها، طلاب، مدیران و اساتید حوزه‌های علمیه خواهران به حساب می‌آیند.

به گزارش مهر، به جز این وبلاگ که در آدرس http://emame-man.womenhc.com قابل مشاهده است وبلاگ نویسان حوزه‌های علمیه خواهران در سایر وبلاگ‌های خود نیز در پست‌های متعددی اقدامات هتاکانه به ساحت مقدس امام هادی(ع) را محکوم کرده‌اند.