به گزارش خبرنگار مهر، حسین شوکتی نیا ظهر روز چهارشنبه در آئین گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان ضمن تاکید بر اینکه فتح خرمشهر به ملت ایران درس عزت و سربلندی داد، اظهار داشت: مقاومت و ایستادگی رزمندگان اسلام در سال 1361 باعث شد مدال پیروزی را در فتح خرمشهر خداوند به ملت ایران عطا کند.

وی افزود: فتح خرمشهر دل معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) را شاد کرد و ایشان در سخنانی فرمودند "خرمشهر را خدا آزاد کرد" که این جملات ارزشمند بر خوشحالی ملت ایران در فتح خرمشهر افزود و خستگی را از تن رزمندگان اسلام بیرون کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان یادآور شد: رزمندگان اسلام با پیروی از ولایت فقیه و اتکا به خداوند رحمان و رحیم توانستند حماسه عظیم فتح خرمشهر را خلق و دل امام (ره) و ملت ایران را شاد کنند.

وی اضافه کرد: رزمندگان اسلامی در تمامی عملیاتها در طول هشت سال دفاع مقدس حماسه عظیم و به یادماندنی آفریدند و فتح عظیم خرمشهر نیز یکی از این حماسه های تاریخی و ماندگار بود که در تاریخ ایران ثبت شد.

شوکتی نیا تصریح کرد: دشمنان ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس تمام عزم خود را جزم کردند که به جمهوری اسلامی ایران ضربه و آسیب وارد کنند که شجاعت و استقامت رزمندگان اسلام و جوانان ایرانی در آن دوران نقشه های دشمنان را در نطفه خفه کرد و در هر عملیات پیروزی ملت ایران در دفتر تاریخ به ثبت رسید و برای همیشه ماندگار شد.

وی اضافه کرد: فتح خرمشهر خوشحالی فراوانی را برای ملت ایران به همراه داشت و هیچوقت این پیروزی از یاد ایشان پاک نخواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان افزود: حماسه عظیم فتح خرمشهر یکی از معجزات الهی و برگ زرینی دیگر در تاریخ انقلاب اسلامی ایران به حساب می آید.

وی خاطر نشان کرد: همه ما باید در راستای پاسداشت حماسه عظیم فتح خرمشهر تلاش نموده و دستاوردهای پیروزی این حماسه عظیم را برای دیگر نسل ها که یادی از آن دوران ندارند تبیین وتشریح کنیم.

شوکتی نیا گفت: امروزه باید از دستاوردهای حماسه عظیم فتح خرمشهر به خوبی پاسداری کنیم و یاد و خاطره این روز به یادماندنی را گرامی بداریم.

به گزارش مهر، حماسه عظیم فتح خرمشهر در تاریخ سوم خرداد سال 1361 به وقوع پیوست و با انجام این عملیات پنج هزار و 400 کیلومتر مربع از سرزمین ایران آزاد شد.

در آزاد سازی فتح خرمشهر پنج هزار و 500 نفر از رزمندگان به فیض عظیم شهادت نائل شدند که از این تعداد 85 نفر از فرزندان و غیور مردان استان سمنان بودند.