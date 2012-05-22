برترین های علمی و فرهنگی پیام نور تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و به مناسبت پایان سال تحصیلی 91-90 جشن تقدیر از دانشجویان برتر در زمینه های مختلف این مرکز با حضور رئیس دانشگاه، استادان این مرکز و دانشجویان برگزار شد.

رئیس مرکز پیام نور سنندج با اشاره به اینکه وقت برگزاری این برنامه و جشن بهارانه به دلیل اتمام دو ترم تحصیلی و آغاز امتحانات پایان ترم مناسب است، اظهار داشت:‌ 20 سال از تاسیس این مرکز در شهر سنندج می گذرد که تا چند سال اخیر شرایط و زمینه برای تغییر و تحولات عمده عمرانی در این مرکز وجود نداشته است.

شهریار سعیدیان با بیان اینکه هشت هزار دانشجو در این مرکز در حال تحصیل هستند، افزود:‌ حضور هشت هزار دانشجو و تدریس 90 رشته و گرایش، پیام نور مرکز سنندج را به عنوان یکی از مراکز عالی آموزشی برتر و بزرگ در سطح کشور، منطقه و استان کردستان تبدیل کرده است.

وی وجود برخی کمی و تناقص ها در این مرکز را از معایب لاینفک آن دانست و بیان کرد: فعالیت های فرهنگی و هنری برگزار شده در این مرکز قابل رویت است و از لحاظ کمی مشکلی در این مرکز وجود ندارد بلکه بعد کیفی برنامه ها در این مرکز قابل نقد است که این مهم نیز نیاز به توجه و بررسی عمیقی دارد.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز سنندج اظهار داشت: در سطح استان کردستان مرکز پیام نور سنندج دارای رتبه اول در اجرای برنامه های فرهنگی است و در سطح کشور نیز این مرکز حائز رتبه های در خور توجه است که تقویت ابعاد کیفی در اجرای برنامه ها بر افزایش این درجات موثر است.

دبیر انجمن دبیران این مرکز نیز در ادامه به دادن ارائه گزارش فعالیت های شورای دبیران پرداخت و برنامه های متنوع موسیقی و اجرای کلیپ از دیگر برنامه های شاد این مراسم بود.

لازم به ذکر است در پایان از 110 نفر از دانشجویان برتر رشته های تحصیلی، نفرات برتر ورزشی، هنری، قرآنی و فرهنگی فعال در این مرکز با اهدا لوح تقدیر و دادن کارت هدیه تقدیر شد.