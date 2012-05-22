دانشگاه ها مراکز اصلی هدایت فکری جامعه به سوی عزت هستند

به گزارش خبر نگار مهر حجت الاسلام علی مرادی ظهر امروز در دیدار با دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز بیجار، اظهارداشت: دانشگاه ها به عنوان مراکز تولید فکر و اندیشه و همچنین هدایت فکری و عملی جامعه به سوی عزت و اقتدار مطرح هستند و هرگونه غفلتی در خصوص نشر مبانی دینی و اخلاقی در این پایگاه اجتماعی می تواند مشکلات بسیاری را در آینده برای کشور به وجود آورد.

وی با تاکید بر اجرای برنامه های مختلف دینی و قرآنی در دانشگاه ها به ویژه برگزاری نمازهای جماعت و محافل قرآنی، اعلام کرد: آنچه که از دانشگاهیان مطالبه می شود برگزاری نماز جماعت به بهترین و زیباترین شکل ممکن است و برای تحقق این مسئله، نماز جماعت باید برای همگان در راس امور باشد.

امام جمعه بیجار در ادامه با اشاره به نقش دانشگاه ‌ها و مراکز آموزش عالی در تنویر افکار عمومی جوانان در سطح جامعه، گفت: هدایت جوانان به انجام فرایض دینی مسئله‌ ای مهم در عصر حاضر است و دانشگاهیان در این راستا نقش و رسالت های ویژه ای بر عهده دارند.

وی به نقش دین مبین اسلام در جامعه امروزی اشاره کرد و یادآور شد: دین اسلام جامع ترین و کامل ترین دین الهی است و با آموزه های متقن و روشن خود برای همه جنبه های زندگی انسان ها برنامه ای پیشرو را ارائه کرده است.

حجت الاسلام مرادی در پایان ضمن ابراز خرسندی از حضور گسترده جوانان و دانشجویان در برنامه های مذهبی و نماز جماعات یادآور شد: مساله نماز و تقویت رابطه ی مخلوق و خالق از جمله میراث گرانبهای انبیا الهی برای بشریت است و معلمان و اساتید دانشگاهی نیز به دلیل رسالت بزرگی که برعهده دارند می توانند در این مسیر دانشجویان را رهنمون کنند.

در این نشست رئیس مرکز پیام نور بیجار و شماری از دانشجویان این مرکز به بیان گزارشی از وضعیت این مرکز آموزش عالی در بیجار پرداختند.

