به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشارنادری در دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان فیروزکوه در سال 1391 افزود: با توجه به اینکه دولت نمی تواند در امور توریستی مثل ساماندهی تنگه واشی دخالت مستقیم داشته باشد و فقط بحث نظارتی دارد، در آینده نزدیک، فراخوان واگذاری به بخش خصوصی با تسهیلات دولت توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام می شود.

وی در ادامه با توجه به حضور گردسشگران فراوان در ایام خوش آب و هوای این منطقه، بیان داشت: بسیجیان در منطقه تنگه واشی باید حضور پررنگ تری داشته باشند.

فرماندار فیروزکوه از متولیان فرهنگی خواست با توجه به بودجه شان به برگزاری برنامه های فرهنگی، به خصوص در حدود چهار ماه اوقات فراغت تابستانی بپردازند.

در ادامه این جلسه که ظهر سه شنبه با حضور امام جمعه، فرماندار و دیگر مسئولان شهرستان در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام داود رضوانی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی فیروزکوه نکاتی را درباره ساماندهی اجتماعی و فرهنگی منطقه توریستی تنگه واشی ارائه کرد.

وی به احداث جاده اختصاصی، ایجاد و احداث ایستگاه دریافت عوارضی ورودی، تهیه بروشور مناسب و جذاب نقشه راه های ورود به منطقه، تهیه تابلو و بیلبورد در منطقه با شعارهای مناسب دینی، فرهنگی و اجتماعی، تخصیص 10 هکتار زمین جهت احداث پاکینگ، احداث سالن نمایش روباز، سرویس بهداشتی و وضوخانه مناسب، ساخت آلاچیق به تعداد کافی و احداث یک باب فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی در این منطقه اشاره کرد.