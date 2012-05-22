به گزارش خبرگزاری مهر،شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان که برای شرکت در نشست مقامات ارشد سازمان ملل متحد تحت عنوان « بررسی وضعیت اقتصادی جهان در سال 2012 و تاثیر آن بر توسعه» به نیویورک سفر کرده بود ، در مصاحبه با فرید ذکریا مجری مشهور شبکه سی ان ان ، دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران پیرامون رشد اقتصادی در کشورمان ، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و آسیب پذیری غرب از اجرای تحریمهای نفتی علیه کشورمان را تشریح کرد .



وزیر امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به سئوالی در مورد تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران تاکید کرد : اقتصاد ایران را بایستی خیلی گسترده‌تر نگاه کرد و توجه به چند شاخص نمی‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی اقتصاد ایران باشد، بعنوان مثال اگر شما به شاخص بورس ایران توجه کنید ، در ابتدای شروع تحریم‌ها شاخص بورس در ایران حدود 12.500 واحد بوده است که این شاخص به 27 هزار واحد رسیده است ، در سال 1390هجری شمسی نسبت به سال قبل از آن صادرات غیر نفتی ایران با 30% رشد مواجه بوده است. بر اساس آخرین گزارشهای صندوق بین المللی پول در آمد سرانه ایران از 13 هزار دلار گذشته و ایران به لحاظ اقتصادی به کشورهایی پیوسته که میلیاردها دلار در آمد دارند و شکوفایی اقتصادی داشته‌اند در عین حال ایران ظرف سالهای اخیر اصلاحات اقتصادی- مالی بسیاری انجام داده که با سیستم اقتصاداسلامی مطابقت دارد.



شمس الدین حسینی در پاسخ به سئوال دیگری در مورداینکه علیرغم آغاز اعمال تحریمهای نفتی ایشان از رشد اقتصاد ایران صحبت می کند ،افزود :وقتیکه ما از نفت صحبت می‌کنیم و صحبت از تحریم نفت باید دید برنده و بازنده کدام طرف هستند. آیا غیر از این است که در تحلیلهای کارشناسی که موسسات مختلف بین المللی ارائه می کنند تحریم نفت ایران به معنی افزایش قیمت نفت می باشد و شما مطلع هستید که جایگزینی نفت ایران اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار است . یکی از نتایج ان افزایش قیمت نفت خواهد بود حال باتوجه به وضعیتی که اتحادیه اروپا دارد و شکنندگی که اقتصاد جهانی دارد و همه گزارشها به آن اشاره می کند .موضوع را در نظر بگیرید.



وزیر امور اقتصاد و دارائی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پیش بینی اش از قیمت نفت در صورت اعمال تحریمهای نفتی از جانب اتحادیه اروپا چیست گفت : حتماافزایش قیمت نفت خواهیم داشت ، یکی از تاثیرات شروع گفتگوهای اخیر (1+5 و ایران) این بود که جلوی رشد قیمت نفت را گرفت و ادامه گفتگوها یک پیام داشته که قیمت نفت افزایش شدید نخواهد داشت . در حالیکه صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که تحریم نفت ایران و جایگزینی آن مشکلات ایجاد خواهد کرد و کمبود نفت در بازارهای جهانی می‌تواند قیمت نفت در هر بشکه را به 160 دلار برساند و این افزایش قیمت نفت در اقتصاد اروپا تاثیر گذار خواهد بود و حتی این رکود و تحریم در اقتصاد آمریکا تاثیر خواهد گذاشت .



شمس الدین حسینی در پاسخ به سئوالی در مورد وضعیت اقتصادی ایران و تورم ناشی از از قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت : نگاه ما به اقتصاد یک نگاه کوتاه مدت نیست به عنوان مثال اگر بخواهیم براساس یک شاخص بخواهیم ارزیابی کنیم ممکن است گفته شود که ادامه هدفمند کردن یارانه ها مناسب نیست اما آیا کسی این تحلیل را از شما می پذیرد . همه معتقدند برنامه هدفمند کردن یارانه ها مفید است و نباید بخاطر ترس از مشکلات ناشی از آن این برنامه به عقب بیفتد .



وزیر امور اقتصادی و دارائی اضافه کرد: به این نکته توجه کنید که ما ممکن است شاهد افزایش قیمت در سوخت و برق بوده‌ایم اما در مقابل اقدامات جدیدی انجام دادیم که جبران کننده بود. . شما توجه داشته باشید در کشورهای اروپایی و آمریکا نرخ تورم بالا رفته و درصد بیکاری نیز بیشتر شده است اما در عین حال سیاست ریاضت اقتصادی هم از جانب دولتها علیه مردم اعمال می شود در صورتیکه ما در ایران دارای چنین مسائلی نمی‌باشیم دیدگاهی که امروزه ما از اقتصاد داریم مبتنی بر این است که اقتصاد دنیا متعلق به کسی است که دانش کافی اقتصادی داشته باشد .دانش در تمامی زمینه‌هاشامل هوا و فضا ،نانو تکنولوژی و حتی دانش برنامه مسالمت آمیز هسته‌ای. مردم ایران نیز این را درک کرده‌اند.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد که بخواهند در مسیر رشد اقتصادی پایدار باقی بمانند بایستی از دانش روز و از علم روز بهره مند باشند و حاضر نیستند بر سر این مسئله معامله کنند و ما بر این مسئله که ملت ایران از این حق بهرمند باشند پافشاری می کنیم و از آن دفاع می کنیم.



شمس الدین حسینی در پاسخ به سئوالی مورد مقاومت ملت ایران در مقابل تحریمها و فشارها تاکید کرد : ما تقریبا از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران یعنی در مدت سی و سه سال گذشته مرتب در معرض تحریم‌ها بوده‌ایم. هرچند در چند سال اخیر شدت تحریم‌ها بیشتر و بیشتر شده‌اند و کشورهای تحریم کننده حداکثر کار خود را در این رابطه انجام داده اند .لازم است تاکید کنیم که ظرفیت اقتصادی ایران به گونه‌ای است که از این پس تحریمها دارای اثر و بازخورد بر روی اقتصادهای تحریم کننده خواهد بود . ظرفیت اقتصاد ایران به نوعی است که کشورهای بزرگ اقتصادی به آن نیازمند هستند بسیاری از کشورها در جنوب شرق آسیا و در اروپا، کشورهای صنعتی و توسعه یافته خواهان آن هستند که تحریم شرکت‌های بیمه حمل و نقل نفت و تحریمهای نفتی برداشته شود.

وزیر اقتصاد یادآور شد: این به مفهوم انست که ظرفیت اقتصادی ایران به گونه ای است که ادامه تحریمها علیه ایران دشوار است و اعتقاد داریم که ظرفیتها و توانمندیهای اقتصاد ایران بسیار خاص است به عنوان نمونه در زمانی اکثر شرکتهای فعال در بخش نفت خارجی بودند اما در حال حاضر پیمانکاران داخلی در حال انجام پروژه ها هستند و این روند ما را به استفاده از ظرفیتهای داخلی سوق می دهد و هرچه قدر فشار ها بیشتر شود ما از ظرفیتهای داخلی خود بیشتر استفاده می کنیم . ما نمی خواهیم از موقعیتهای بی همتای خود در بازار انرژی و یا موقعیتهای ترانزیتی خود استفاده سیاسی کنیم اما وقتی با ان مقابله سیاسی می شود اثرات آن هم به اقتصاد جهانی باز می شود.



وزیر امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به سئوالی در خصوص همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت : ما بارها و بارها این را گفته ایم و پافشاری کرده‌ایم که از حقوق مسلم خود دست برنخواهیم داشت، این اصل بایستی مورد توجه قرار بگیرد، آنوقت اگر این اصل مورد توجه قرار گرفت اگر لازم باشد که اعتماد سازی و شفاف سازی بیشتری صورت بگیرد در این جهت حرکت خواهیم کرد . ایران عضو و امضاء کننده آژانس بین المللی انرژی اتمی است گفتگو های ایران و آژانس بین المللی اانرژی اتمی شروع شده .اما نکته قابل توجه این است که شیوه و منطق رفتار یکجانبه و سلطه طلبی باید تغییر کند اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از این مسائل حل می شود . ما در سالهای پس از انقلاب اسلامی همواره گفتگو و تعامل با طرفهای بین المللی داشته ایم و همچنان این رویکرد را داریم .