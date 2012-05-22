رشد تمامی متغیرهای بورس تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل بورس متاثر از معاملات نمادهای سرمایه گذاری غدیر، توسعه معادن و فلزات، فولاد مبارکه، خدمات انفورماتیک، حفاری شمال، بانک صادرات، سرمایه گذاری سایپا، ایران ترانسفو و بانک تجارت 66 واحد رشد کرد و به رقم 26 هزار و 912 رسید. در این میان نماد مخابرات با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص از افت بیشتر آن جلوگیری کردند.

شاخص صنعت نیز رشدی 47 واحدی رقم 21هزار و 379 را شاهد بود و شاخص 50 شرکت فعال‌تر 3.5 واحد بالا رفت.

شاخص‌های بازار اول و دوم نیز به ترتیب 52 و 114 واحد صعود را تجربه کردند. شاخص بازا اول در پایان معاملات امروز به 22هزار و 379 و شاخص بازار دوم به 36 هزار و 489 رسید.



معامله گران تالار شیشه ای امروز شاهد تغییر مالکیت 187 میلیون و 21هزار و 462 برگه سهم و حق تقدم به ارزش 503میلیارد و 463 میلیون و 7هزار ریال در 19هزار و 116 نوبت معاملاتی بودند.