  1. اقتصاد
۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

رشد تمامی متغیرهای بورس تهران

در جریان معاملات امروز بورس تهران، اهالی تالار شیشه‌ای شاهد رشد همه متغیرهای بازار بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل بورس متاثر از معاملات نمادهای سرمایه گذاری غدیر، توسعه معادن و فلزات، فولاد مبارکه، خدمات انفورماتیک، حفاری شمال، بانک صادرات، سرمایه گذاری سایپا، ایران ترانسفو و بانک تجارت 66 واحد رشد کرد و به رقم 26 هزار و 912 رسید. در این میان نماد مخابرات با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص از افت بیشتر آن جلوگیری کردند.

شاخص صنعت نیز رشدی 47 واحدی رقم 21هزار و 379 را شاهد بود و شاخص 50 شرکت فعال‌تر 3.5 واحد بالا رفت.
شاخص‌های بازار اول و دوم نیز به ترتیب 52 و 114 واحد صعود را تجربه کردند. شاخص بازا اول در پایان معاملات امروز به 22هزار و 379 و شاخص بازار دوم به 36 هزار و 489 رسید.
 
معامله گران تالار شیشه ای امروز شاهد تغییر مالکیت 187 میلیون و 21هزار و 462 برگه سهم و حق تقدم به ارزش 503میلیارد و 463 میلیون و 7هزار ریال در 19هزار و 116 نوبت معاملاتی بودند.
کد مطلب 1609171

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