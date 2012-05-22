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۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱:۵۷

"آزمایشگاه" بعد از "روزهای زندگی" می آید

"آزمایشگاه" بعد از "روزهای زندگی" می آید

فیلم سینمایی "آزمایشگاه"ساخته حمید امجد بعد از فیلم "روزهای زندگی" به اکران عمومی در می آید.

محمد احمدی تهیه کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: "آزمایشگاه" با برنامه ریزی های انجام شده این فیلم در گروه سینمایی استقلال بعداز "روزهای زندگی" روی پرده می رود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک جوان خجول شهرستانی که با رتبه اول از دانشگاه فارغ التحصیل شده است، برای استخدام به آزمایشگاه یک بیمارستان می‌آید، اما از لحظه اول با روابط و رقابت‌های آشکار و پنهان  حرفه‌ای و عاطفی رو به رو می‌شود.

در "آزمایشگاه" باران کوثری، افشین هاشمی، رامبد جوان، شبنم مقدمی، رضا بهبودی، فرزین محدث، امیر میرآقا، ساغر عزیزی و رضا کیانیان با حضور افتخاری هدایت هاشمی بازی می کنند.

این فیلم سینمایی محصول موسسه سینمایی کویر و کانون ایران نوین است. "آزمایشگاه" در سی امین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد.

کد مطلب 1609177

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