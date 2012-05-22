"آزمایشگاه" بعد از "روزهای زندگی" می آید

محمد احمدی تهیه کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: "آزمایشگاه" با برنامه ریزی های انجام شده این فیلم در گروه سینمایی استقلال بعداز "روزهای زندگی" روی پرده می رود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک جوان خجول شهرستانی که با رتبه اول از دانشگاه فارغ التحصیل شده است، برای استخدام به آزمایشگاه یک بیمارستان می‌آید، اما از لحظه اول با روابط و رقابت‌های آشکار و پنهان حرفه‌ای و عاطفی رو به رو می‌شود.

در "آزمایشگاه" باران کوثری، افشین هاشمی، رامبد جوان، شبنم مقدمی، رضا بهبودی، فرزین محدث، امیر میرآقا، ساغر عزیزی و رضا کیانیان با حضور افتخاری هدایت هاشمی بازی می کنند.

این فیلم سینمایی محصول موسسه سینمایی کویر و کانون ایران نوین است. "آزمایشگاه" در سی امین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد.