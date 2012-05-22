قوه قضاییه هنوز برای رسیدگی به شکایات مجلس از دولت سازوکار ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی در آخرین نشست خبری به عنوان رئیس مجلس هشتم خبرنگار مهر پرسید شما ماده 233 آئین نامه داخلی را به عنوان یکی از افتخارات مجلس هشتم برشمردید آیا پرونده هایی که بر اساس این ماده به قوه قضائیه ارسال شده اند به نتیجه رسیده اند؟ پاسخهای دادستان کل کشور به این سئوال ما حکایت از آن داشت که این پرونده ها بررسی نشده است آیا حکمی در این خصوص صادر شده است؟

لاریجانی پاسخ داد : چون سازوکار جدیدی برای قوه قضائیه است باید مجال داد که قوه قضائیه سازوکاری درون خود تعبیه کند.

رئیس مجلس گفت: تا آنجایی که اطلاع دارم قوه قضائیه در حال تدوین دستورالعمل برای این امر است و هنوز حکمی صادر نشده است و در حال تدوین سازوکار هستند.