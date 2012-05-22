استیل آذین سمنان را به قصد تهران ترک کرد/نبود زیر ساخت و بی توجهی مسئولان مسبب اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل باشگاه استیل آذین سمنان با اعلام اینکه این تیم، سمنان را ترک و به تهران منتقل شد، افزود: من از "هواداران خونگرم" سمنانی که در طول یک سال گذشته، همدل و همراه این تیم بودند، تقدیر و البته عذرخواهی می کنم.

وی علت اصلی انتقال استیل آذین از سمنان را مهیا نبودن امکانات سخت افزاری و بی توجهی برخی مسئولان عنوان کرد.

هدایتی تصریح کرد: اصلا پشیمان نیستم که استیل آذین یک سال راهی سمنان شد چون در حین بازی ها وقتی در بین مردم بودم می دیدم با چه عشق وعلاقه ای با حضور در ورزشگاه تختی سمنان وحتی منازل خود بازی های استیل آذین را دنبال می کنند.

وی تاکید کرد: اگر این هواداران خونگرم سمنانی نبودند در میانه فصل تصمیم داشتم سمنان را ترک کنم اما با مشکلات زیاد، باز هم دندان روی جگر گذاشتم چون متاسفانه امکانات مناسب سخت افزاری برای یک تیم لیگ یکی و لیگ برتری در سمنان مهیا نیست.

هدایتی درباره حضور استیل آذین در فصل بعدی رقابتهای فوتبال کشور گفت: با شروع فصل نقل وانتقالات، اگر اتفاق خاصی نیفتاد تا 8 روز آینده برنامه های خودمان را برای فصل آینده پیاده خواهیم کرد تا حضور پر قدرتی در لیگ یک یا حتی لیگ برتر داشته باشیم.

استیل آذین سمنان در گروه الف فوتبال دسته یک باشگاه‌های کشور 90-91 ، رده دهم را کسب کرد و در لیگ یک ماندنی شد.

به گزارش مهر، در زمان عقد قرار داد بین باشگاه استیل آذین و مجموعه ورزش استان سمنان، دو طرف خود را به اجرای مواردی نظیر افتتاح ورزشگاه 15 هزار نفری و تشکیل تیم های پایه در استان سمنان و ... موظف کرده بودند که متاسفانه هیچ کدام از بندهای دلخواه مردم ورزش دوست استان سمنان نه توسط باشگاه استیل آذین و نه توسط مجموعه ورزش استان سمنان عملی نشد و فقط در حین برگزاری بازی فوتبال، آن هم یک هفته در میان، دو ساعتی صدای هورا از استادیوم مرکز شهر سمنان،می آمد! و انتقال این تیم اگرچه در نگاه اول ناخوشایند است اما قطعا زنگ هشداری برای مسئولان ورزشی این استان است؛ البته اگر این هم باشد.