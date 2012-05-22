چشمه سر میزبان عکاسان البرز/ ساخت 4 مستند با موضوع وقف

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه عکاسان حوزه هنری استان البرز، دهمین تور عکاسی ماهانه خود را در منطقه ییلاقی چشمه سر مازندران برگزار می‌کند.

اسماعیل آجرلو، معاون فرهنگی حوزه هنری استان البرز در این خصوص گفت: پس از تشکیل خانه عکاسان حوزه هنری استان البرز و برنامه‌ریزی‌های دقیق، تورهای ماهانه عکاسی با حضور اعضا و علاقه‌مندان در مناطق مختلف استان البرز برگزار و آثار برتر عکاسان در قالب کتاب عکس استان البرز از سوی حوزه هنری استان جهت انتشار آماده گردیده است.

وی افزود: دهمین تور عکاسی با حضور کارشناسان عکاسی طبیعت در منطقه ییلاقی چشمه سر استان مازندران برگزار می‌شود.

رقابت شاعران و نویسندگان نوقلم در حلقه اتفاق

فراخوان ادبی حلقه اتفاق ویژه شاعران و نویسندگان نوقلم در دو بخش شعر و داستان توسط حوزه هنری استان البرز اعلام شد.

عبدالحمید قره‌داغی رئیس حوزه هنری استان البرز در خصوص این فراخوان ادبی گفت: دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان البرز با برگزاری کارگاه‌های مهارت‌افزایی در بخش شعر و داستان ویژه دانش‌آموزان مستعد تحت عنوان "حلقه اتفاق" فصل جدیدی از فعالیت خود را در سال‌های قبل آغاز کرد.

وی افزود: در سال جاری با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای جوان و نوجوان و ایجاد فضای رقابتی سالم برای نوقلمان شعر و داستان، فراخوان ادبی را تحت نام "حلقه اتفاق" توسط حوزه هنری استان البرز اعلام شد.

رئیس حوزه هنری استان البرز با بیان شرایط شرکت در این فراخوان، ادامه داد: دانش‌آموزان و جوانان زیر 20 سال می‌توانند در دو بخش شعر و داستان آثار خود را با موضوع آزاد به دبیرخانه ارسال نمایند.

ساخت 4 مستند با موضوع وقف در استان البرز

سید عباس یاهو مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امر خیریه البرز در این خصوص گفت: دو مستند مربوط به امامزادگان محمد (ع) و طاهر(ع) و دو مستند نیز مربوط به مرکز تربیتی ایتام فدک و موقوفه آبرسانی دهقان ویلای شهرستان کرج می باشد.

وی تصریح کرد : 8 مستند 15 دقیقه ای با موضوع و رویکرد وقف و امامزادگان تولید و به زودی پخش خواهند شد.

مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز از کسب رتبه اول کشوری این واحد خبر داد و گفت : طی سال گذشته در توسعه و ترویج فرهنگ وقف در بین روابط عمومی های اوقاف سراسر کشوراین واحد موفق به کسب رتبه اول در بین سایر استانها شد که این امر با همکاری و مساعدت خبرنگاران و اصحاب رسانه استان میسر شده است..

وی، برگزاری سوگواره یاس نبوی، طرح تابستانی نشاط معنوی، ویژه برنامه نوروزی با عنوان آرامش بهاری، ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان، ویژه اکمال دین نبوی ولایت علوی در عید غدیر، ویژه برنامه های محرم و صفر و بصیرت عاشورایی و هفته وقف را از جمله برنامه های این سازمان عنوان کرد.

برگزاری مراسم سوگواری شهادت امام هادی (ع) در بقاع متبرکه البرز

محمد قاسمی سرپرست اداره بقاع و اماکن متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز با بیان خبر فوق گفت: این مراسم معنوی نسبت به سالهای گذشته به طور ویژه در شب شهادت و روز جمعه مصادف با سوم رجب در تمامی امامزادگان و بقاع متبرکه استان البرز برگزار می شود.

وی با اشاره به اهانت به ساحت مقدس حضرت امام هادی (ع) تصریح کرد : این روزها قلب مومنین، داغداراهانتی است که از سوی یک خواننده معلوم الحال نسبت به امام مظلوم شیعیان حضرت امام هادی (ع) روا داشته داشته است در این راستا خواست همه مسلمانان در این است که جلوی این جسارت و توهین به ائمه معصومین (ع) گرفته شود.

قاسمی یادآور شد: مردم مسلمان ایران این اقدام زشت را محکوم و بیزاری خود را از عوامل آن با حضور در روز شهادت در امامزادگان و بقاع متبرکه سراسر کشور اعلام خواهند کرد.

سرپرست اداره بقاع و اماکن متبرکه از البرزنشینان همیشه در صحنه دعوت کرد تا در شب شهادت و روز شهادت امام هادی (ع) همچون گذشته با حضور درامامزادگان و بقاع متبرکه انزجار خود را از این عمل ناشایسته و غیر اخلاقی نشان دهند که جلوی هر گونه بی حرمتی و هتک حرمت به ساحت مقدس ائمه مطهر و معصومین (ع) را خواهند گرفت و بیزاری خود را از عوامل آن اعلام می کنند.