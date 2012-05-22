خودکشی زن ۵۶ ساله/ واژگونی خودروی سمند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبر اقدام به خودکشی یک زن حدود ۵۶ ساله به مرکز فرماندهی اعلام می‌شود که بلافاصله نیروهای نجات ایستگاه شماره ۹ به محل مورد نظر واقع در خیابان باجک، خیابان بیطرفان اعزام می‌شوند.



بنا به گزارش فرمانده عملیات، این زن به علت مشکلات خانوادگی با فرزندش قصد خودکشی و پرتاب خود از طبقه دوم منزل مسکونی به خیابان را داشت که با حضور نجاتگران و استفاده از فنون مخصوص عملیات پس از ۹ دقیقه تلاش موفق به مهار او از این اقدام شدند.



برخورد کامیون با وانت



بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون با خودروی وانت در جاده اراک به قم نرسیده به شاه جمال ۲نفر مجروح شدند که متاسفانه یکی از مجروحان دچار قطع عضو شده که با حضور پرسنل اورژانس ۱۱۵ در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی جهت تکمیل مراحل درمانی توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی علی بن ابیطالب (ع) منتقل شدند.



واژگونی یک دستگاه سمند



بر اثر واژگونی یک دستگاه سمند در محور کاشان به قم سه نفر مجروح و یک نفر نیز در دم فوت شد که با حضور پرسنل اورژانس ۱۱۵ در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحان حادثه جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی شهید بهشتی منتقل شدند.



برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با عابر پیاده



بر اثر برخورد یک دستگاه موتور سیکلت با عابر در خیابان کلهری متاسفانه سه نفر مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس ۱۱۵ در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحان حادثه جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی نکوئی منتقل شدند.



برخورد یک دستگاه کامیون با خودروی پراید



بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون با خودروی پراید در جاده گازران متاسفانه هفت نفر مجروح شدند و یک نفر نیز به علت شدت جراحات وارده در دم فوت شد که با حضور پرسنل اورژانس ۱۱۵ در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحان جهت تکمیل مراحل درمانی به مراکز درمانی شهید بهشتی و نکوئی منتقل شدند.



واژگونی یک دستگاه پیکان



بر اثر واژگونی یک دستگاه پیکان در کیلومتر ۳۰ محور قم به اراک متاسفانه سه نفر مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس ۱۱۵در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحان حادثه جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی علی ابن ابیطالب منتقل شدند.