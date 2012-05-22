مطهری تحت تاثیر القائات چه افرادی دل فتنه گران را شاد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه ای خطاب به ملت ایران در خصوص اظهارات اخیر علی مطهری در صحن علنی مجلس گفت: خوب است آقای مطهری بدانند که شهید مطهری به دست افراد منحرف و خشک سر و خودخواهی به شهادت رسیدند که تفسیر مادی از اسلام و قرآن تحت تاثیر یکی از عناصر فتنه قرار گرفته بودند و قاتلان آن شهید به دست پاسداران بزرگواری که بعضی از آنها به شهادت رسیده اند کشف و به سزای عمل خود رسیدند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

ملت بزرگ ایران



نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با عرض سلام و تحیات و تبریک سالروز پیروزی فتح خرمشهر و آرزوی توفیق برای تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی در اجلاس بغداد، به استحضار می رساند:



آقای علی مطهری در نطق روز یکشنبه 31/2/1391 افترا و تهمتی را به جمعیت ایثارگران نسبت دادند که فرصتی شد تا فصل تمایز نگاه و تحلیل ایشان و همراهانش با ما مشخص شود. در همین رابطه به چند نکته اشاره می کنیم:



1-متاسفیم از تریبون ملت به جای پرداختن به راهکارهای حل مسائل اساسی کشور و مشکلات اصلی مردم و در آستانه سالگرد فتح خرمشهر و گفتگوهای 1+5 در بغداد، چنین مطالب تفرقه انگیزی که منجر به تنش و جنجال و سوء استفاده دشمنان است مطرح شد که ما ناچار از توضیح هستیم.



2-بزرگترین دغدغه شهید مطهری، عقلانیت، آزادی و عدالت و تکیه بر ارزشها و اخلاق بود و از خشک سری و یک دندگی و خودبرتربینی که ممزوج شود با سیاسی کاری رنج می برد.



3-آرزوی ما این است که کلیه کسانی که وفادار به امام و رهبری و شهدا هستند و دل در گروی ارزشها و عدالت و پیشرفت این کشور دارند، یکصدا مقابل همه دشمنان بایستند و صف واحدی تشکیل دهند.

جمعیت ایثارگران از بدو تاسیس راهبرد وحدت نیروهای وفادار به نظام را دنبال کرده است



4- این جمعیت از بدو تاسیس(نزدیک به دو دهه) راهبرد وحدت بین نیروهای وفادار به نظام را دنبال کرده است. صدها تحلیل و مقاله و مصاحبه و ملاقات در ضرورت این مهم انجام دادیم و حتی در فاصله سالهای 78-80 با کسانی که دم از امام و انقلاب و ارزشها می زدند و با آنها مرزبندی سیاسی مشخص داشتیم، دهها ملاقات انجام دادیم( از جمله با آقایان هاشمی، کروبی تا خاتمی و...). قبل از شکل گیری فتنه اخیر نیز نگرانی خود را نسبت به تفرقه و اختلاف بین نیروهای انقلاب و آینده آنها هشدار دادیم. این تلاشها با همراهی سایر اصولگرایان منجر به شکل گیری «گروه وفاق»، «آبادگران ایران اسلامی»، «شورای هماهنگی نیروهای انقلاب» و «جبهه متحد اصولگرایان» گردید. ذیلا به اهم این اقدامات می پردازیم:



الف- در انتخابات مجلس هفتم تلاش زیادی برای وحدت اصولگرایان انجام دادیم و با مشارکت همدیگر فهرستی در سراسر کشور داده شد که منجر به توفیق اصولگرایان گردید. متاسفانه بعضی از دوستان بنا را بر حذف ما گذاشتند و به دنبال فهرست «8-30» و یا «8+22» در حوزه انتخابیه تهران، ری، شممیرانات و اسلامشهر رفتند که با تلاش معتمدین خیرخواه موضوع منتفی شد.

ب- در انتخابات ریاست جمهوری 84 در فرآیند مورد وفاق و اجماع اصولگرایان گام برداشتیم که متاسفانه بعضی دوستان، آن سازوکار را بهم زدند و منشاء اختلاف و تفرقه بین اصولگرایان شدند که هنوز آثار آن وجود دارد.

شبکه مخفی در انتخابات شوراهای سوم دستور حذف دوستان جمعیت ایثارگران را داد



ج- در انتخابات دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا تلاش کردیم که اصول گرایان فهرست واحدی در شهر تهران بدهند که متاسفانه باز هم بعضی دوستان حساب خود را جدا کردند به بهانه وزن اجتماعی زیادی که دارند و رای خواهند آورد فهرست جداگانه ای از کلیت اصولگرایان دادند که منجر به شکستن وحدت اصولگرایان شد و چهار نفر دوم خردادی وارد شورای شهر تهران شد.

د- در انتخابات مجلس هشتم چون گذشته برای وحدت اصولگرایان پیشگام شدیم؛ باز عده ای به بهانه هایی دنبال شکل دادن اصولگرایان فراگیر بودند و عده ای هم علیرغم اینکه در کانون تصمیم گیری مشارکت کردند و فهرست 30 نفره واحدی در تهران داده شد به شبکه مخفی خود دستور دادند تا 8 نفر از دوستان ما را از فهرست حذف کنند.



5- در دوره نهم انتخابات مجلس هم اتفاقاتی افتاد که در فرصت مناسب مشروحا به آن پرداخته خواهد شد؛ همه بزرگان اصولگرا در جریان بودند و گواهی خواهند داد که برای وحدت اصولگرایان چه تاکید و تحلیلی داشتیم و بر اثر ایستادگی بر این موضع حتی هزینه پرداخت کردیم تا سرمایه بزرگ اصولگرایان آسیب نبیند. البته اتفاقات منجر به شکل گیری هیات رئیسه مجلس هشتم و اتفاقات مشابه برای مجلس نهم نیز جداگانه قابل بررسی و تامل است.

آقای مطهری تحت تاثیر القائات چه افرادی دل فتنه گران داخلی را شاد می کند



حالا سوال این است که آقای مطهری تحت تاثیر القائات چه افرادی قرار گرفته اند که این سیر روشن را برعکس تحلیل و دل فتنه گران داخلی و وابستگان نظام سلطه بین الملل را شاد می کند. ای کاش ایشان ابهاماتشان را مستقیما از خود ما می پرسیدند.

علی مطهری اگر تحت تاثیر فتنه و انحراف نباشد قطعا منشا خیر خواهد بود



6- آقای مطهری اگر به اخبار و تحلیل های منتشره توسط سایتها و شبکه های نظام سلطه و دشمنان ملت ایران مراجعه کنند متوجه می شوند که جمعیت ایثارگران، خار چشم آنها است. بدیهی است که ما انتظار نداریم دشمنان ملت ایران دشمن جمعیت ایثارگران نباشند چنانچه انتظار نداریم فرزند شهیدمطهری به گونه ای عمل کند که مورد تشویق و تبلیغ دشمنان ملت ایران قرار گیرد و صراحتا اعلام می کنیم ما ایشان را نیروی خودی میدانیم که اگر تحت تاثیر عناصر وابسته به فتنه یا انحراف و غوغاسالاران قرار نگیرد و در مسیر پدر بزرگوارشان با اعتدال و عقلانیت و ارزشمندانه عمل کنند قطعا منشاء خیر و برکت برای جامعه اسلامی خواهند بود.

شهید مطهری به دست افراد منحرف و تحت تاثیر یکی از عناصرفتنه به شهادت رسید

در ضمن خوب است آقای مطهری بدانند که شهید مطهری به دست افراد منحرف و خشک سر و خودخواهی به شهادت رسیدند که تفسیر مادی از اسلام و قرآن تحت تاثیر یکی از عناصر فتنه قرار گرفته بودند و قاتلان آن شهید به دست پاسداران بزرگواری که بعضی از آنها به شهادت رسیده اند کشف و به سزای عمل خود رسیدند.



در پایان یادآور می شود چنانچه آقای مطهری برای جبران بداخلاقی، افترا و تهمتی که به جمعیت ایثارگران از همان طریقی که نسبت دادند (یعنی سخنگاه مجلس شورای اسلامی) اقدام ننمایند حق پیگیری قانونی ما محفوظ خواهد ماند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی

2/3/1391