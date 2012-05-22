دستگیری پنج سارق/ برگزاری اولین کارگاه آموزشی ناظران تخصصی

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تداوم طرح ارتقا امنیت اجتماعی، طراین طرح در مناطق آلوده‌ای که از قبل تعیین و شناسایی شده بود به اجرا در آمد.



در اجرای این طرح، پنج نفر متهم به اتهام ارتکاب سرقت داخل خودرو، تلفن همراه، کیف قاپی، منزل و اماکن خصوصی دستگیر شدند.



نشست تخصصی دادستان دادسرای نظامی با کارکنان فرماندهی انتظامی



نشست تخصصی دادستان دادسرای نظامی استان قم با کارکنان فرماندهی انتظامی استان، حجت السلام خطیبی در این نشست با اشاره به تاریخچه تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح، وظایف دادسرای نظامی را به صورت مبسوط بیان کرد و در ادامه با تشریح برخی جرائم خاص نظامی و عمومی، دادسرای نظامی را مرجع صالح برای رسیدگی به این گونه جرائم ذکر کرد.



برگزاری سومین جلسه هماهنگی یادواره شهدای نیروی انتظامی



پس از تشکیل ستاد برگزاری یادواره شهدای نیروی انتظامی استان، جلسه هماهنگی برگزاری این یادواره به ریاست معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان و با حضور معاونان، روسای پلیس‌های تخصصی و نماینده اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار شد.



سرهنگ علیرضا مهاجر معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان در این جلسه ضمن تشریح کلیات برنامه‌های یادواره موصوف گفت: ‌این یادواره در مهر ماه سال جاری همزمان با هفته نیروی انتظامی برگزار می‌شود.



خانواده شهدا الگوی پیشرفت جامعه در همه ابعاد



فرمانده انتظامی استان قم سردار مهدی توکلی به همراه ریاست عقیدتی سیاسی و تعدادی از معاونان خود با خانواده شهید ورمزیاری گفت: ‌ در دیدار با خانواده شهدا از پیشرفت علمی و طی کردن پله‌های ترقی فرزندان شاهد صحبت می‌شود و این امر نشان می‌دهد تفکرات شهدا و سیر تکاملی در خانواده شهدا جاری است.



برگزاری اولین کارگاه آموزشی ناظران تخصصی



این کارگاه در سالن کنفرانس معاونت عملیات فرماندهی انتظامی استان و با حضور سرهنگ میر ابراهیمی جانشین فرماندهی انتظامی و سرهنگ فاضل نیا رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان و حجت الاسلام صدرا معاون آموزش عقیدتی استان و ناظران تخصصی این فرماندهی برگزار شد.



سرهنگ فاضل نیا رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان طی سخنان مبسوطی، به تشریح چگونگی قضاوت توسط ناظران، تکمیل چک لیست‌های مربوطه، چگونگی ارزیابی و نمره دهی بر اساس دستورالعمل‌ها، بهره‌ گیری از ابتکار و خلاقیت و لزوم آراستگی ظاهری ناظران پرداخت.



در ادامه جانشین فرماندهی انتظامی استان قم گفت: ‌در نیروی انتظامی نظارت و بازرسی از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است و این نظارت به صورت مستقیم و غیر مستقیم دیده شده است.



سرهنگ میر حیدری ادامه داد: علی رغم اینکه کارکنان نیروی انتظامی بر حسب نوع وظایف و ماموریت‌های این نیرو از بستر آسیب پذیری بالایی برخوردار است اما به واسطه نظارت و بازرسی قوی از پاک‌ترین نیرو‌ها و سازمان‌ها هستیم