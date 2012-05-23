تصاویر شارژری برای تمام ابزارهای الکترونیکی/ پایان شارژرهای متعدد خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت جلویی این دستگاه شارژر پورت های یو اس بی از 2 تا 10 ولت است که می تواند برای تمام انواع وسایل قابل حمل چون تبلتها قابل استفاده باشد.

در این شارژر دو سوکت 1500 ولت برای ابزارهای بزرگتر خانه تغبیه شده است که می تواند در هر کشوری قابل استفاده باشد

نام این شارژر پاور بریک به معنای قدرت آجر گذاشته شده است و انتخاب این نام براین اساس بوده که اندازه آن درست به اندازه یک آجر خانه است

گزینه ها برای وصل کردن پاور بریک به پریزهای دیواری اندکی محدود است چرا که تنها پریزهای ایتالیایی، سوئیسی، بریتانیایی و آمریکایی برای آن تعبیه شده است

در قسمت بالایی این وسیله 6 رابط قابل تنظیم وجود دارد که می تواند به یو اس بی با ابعاد مختلف متصل شود.

سیم تمام این رابطها بلند می شود تا بتوان از هر کدام از ابزارها درحال شارژ شدن استفاده کرد.

این شارژ در رنگهای مختلف ارائه شده تا برای هر نوع سلیقه در تمام خانه ها قابل استفاده باشد و قیمت 192 دلاری برای آن تعیین شده است

با افزایش تعداد ابزارهای الکترنیکی در همه خانه ها خروجی های برق در خانه ها برای تمام ابزارها و وسائلی که باید شارژ شوند اهمیت بیشتر می یابد، ابداع یک شارژر جدید با هدف ارائه یک خروجی برق برای تمام ابزارهای الکترونیکی می تواند پایانی برای تمام شارژرهای یک خانه باشد.