کمیته مشترک حوزه و سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد شود/ کرامت طلاب حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی ظهر سه شنبه در همایش وقف و حوزه‌های علمیه که در مجتمع یاوران حضرت مهدی(عج) جمکران برگزار شد، در سخنانی با تاکید بر لزوم همکاری حوزه و اوقاف تأکید کرد: برپایی چنین همایش‌هایی می تواند به روند حل مشکلات موجود در عرصه وقف کمک شایانی داشته باشد.



وی با اشاره به وضعیت موقوفات قبل از انقلاب اسلامی بیان داشت: پیش از انقلاب به دلیل سوء مدیریت موقوفات زیادی در کشور مورد سوء استفاده قرار گرفته اند اما بعد از انقلاب اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اشراف خوبی بر موقوفات پیدا کرده و موقوفات بیشتری در سایه این تلاش‌ها احیاء خواهند شد.



عضو جامعه مدرسین حوزه شناسایی و احیای موقوفات را حیاتی دانست و ادامه داد: با حضور روحانیت در بدنه اوقاف، مسائل شرعی در حوزه موقوفات انجام می شود.



وی با تاکید بر لزوم احیای موقوفات تصریح کرد: باید موقوفات حوزوی در سراسر کشور احیاء و در اختیار حوزه‌ها قرار گیرد.



آیت الله مقتدایی خواستار ایجاد کمیته مشترک حوزه‌های علمیه و سازمان اوقاف شد و گفت: حضور شخصیت‌‌های حوزی و اوقافی و متنفذ از دستگاه قضایی تواند نقش مهمی در احیای موقوفات داشته باشد.



وی با اشاره به ایجاد شورای مدیریت‌های استانی در حوزه و انتخاب مدیران حوزه استان توسط این شوراها اضافه کرد: در این ساختار مدیریت‌ حوزه‌های استان به شورا سپرده شده که متشکل از علمای بلاد و اهالی علم و فضل هستند و تمرکز مدیریتی بیشتر حاکم شده است.



ایجاد 27 مدیریت استانی در حوزه



نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش این شوراها در ساماندهی فعالیت‌های حوزوی تأکید کرد: عده زیادی اجرای چنین طرحی را غیرممکن و شبیه معجزه می دانستند چون پیش از این حوزه های استانی به صورت غیرمتمرکز مدیریت می شد ولی در ساختار جدید 27 استان کشور شورای مدیریت استانی ایجاد کرده اند.



آیت الله مقتدایی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم بهبود شرایط طلاب در حوزه اضافه کرد: مدیران تاکید بر حفظ کرامت طلاب



حوزه ها باید هرچه در توان دارند برای بهبود شرایط طلاب به کار ببرند



وی تصریح کبرد: همانطور که ما بارها به مدیران مدارس تاکید کرده ایم باید با وجود همه مشکلات و کمبودها کرامت طلاب به شکل مطلوبی حفظ شود.



مدیر حوزه های علمیه بیان داشت: نگاه ما به طلاب باید این نگاه باشد که قرار است از میان آنان افراد بزرگی مانند امام و آیت الله بروجردی برای آینده اسلام و حوزه تربیت شوند بنابراین ما باید تمام تلاش خود را در این راه بکار ببندیم. کار ببریم.