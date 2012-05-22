علی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی سال گذشته 29 نفر در آذربایجان‌غربی بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند، افزود: این رقم در مقایسه با مدت مشابه قبل که تعداد فوتی‌های حوادث کار 34 نفر بود، 14.7 درصد کاهش یافته است.

وی از کل فوتیهای حوادث کار آذربایجان غربی را 27 نفر مرد و دو نفر زن دانست و بیان اینکه متوفیات، معاینات بالینی، کمیسیون پزشکی و آزمایشات چهار حوزه اصلی کاری این اداره کل هستند، اظهار داشت: در این راستا 69 هزار و 487 پرونده در حوزه مایعانات بالینی، 606 پرونده کمیسیون پزشکی و یک هزار و 998 پرونده فوتی در سطح استان بررسی و اعلام نتیجه شد.

مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان غربی از مرگ شش نفر هم بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن خبر داد و عنوان کرد: با توجه به مرگ 16 نفر در سال 89 با اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهی مردم با کاهش 62.5 درصدی تعداد فوت شدگان ناشی از گازگرفتی مواجه بودیم.

افتخاری با اشاره به اینکه از کل فوت شدگان ناشی از گازگرفتگی یک نفر مرد و پنج نفر زن بوده و بیشترین آمار مرگ‌ و میر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در ماه آبان با سه فوتی ثبت شده، اضافه کرد: طی این مدت بیش از 10 هزار نفر در حوادث رانندگی مصدوم و 648 نفر کشته شدند.

وی در ادامه سخنان خود از کاهش 47.6 درصدی مرگ ناشی از اعتیاد طی سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل خبر داد و افزود: طی سال گذشته 11 نفر در آذربایجان‌غربی به دلیل سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه طی این مدت در آذربایجان غربی 10 مرد و یک زن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان باختند، اظهار داشت: این در حالی است که تعداد مردان فوت شده بر اثر اعتیاد در سطح استان در سال 89، 20 نفر و تعداد زنان یک نفر بود.