  1. بین الملل
۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۹

روزنامه ملیت مدعی شد:

تلاش سوریه برای ربودن ژنرال مخالف/ خنثی کردن طرح ربایش

تلاش سوریه برای ربودن ژنرال مخالف/ خنثی کردن طرح ربایش

سازمان امنیت ترکیه مدعی شد که تلاش نیروهای امنیتی سوریه برای ربودن سرکرده مخالفان مسلح سوریه را خنثی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه ملیت ترکیه مدعی شد نیروهای امنیتی ترکیه طرح ربودن "ریاض الاسد" سرکرده  مخالفان مسلح  سوریه از اردوگاهی در ترکیه را خنثی کردند.

به ادعای این روزنامه چاپ استانبول در این عملیات دو شهروند ترک با یک مامور اطلاعاتی سوریه همکاری داشته اند.

 این ادعا در حالی مطرح می شود که پیشتر افسران سازمان اطلاعات ترکیه حسین هرموش یکی دیگر از رهبران مسلح مخالف سوریه را بازداشت و به نیروهای امنیتی سوریه تحویل داده بودند.

برخی از گزارش ها حاکی از اختلاف نظر جدی میان نیروهای امنیتی ترکیه و سیاستمداران این کشور در رابطه با سوریه است.

کد مطلب 1609220

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