اولویت تامین اعتبارات در خراسان جنوبی پروژه های مسکن مهر باشد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان با اشاره به اینکه ارئه خدمات زیربنایی و تامین اعتبار برای آن باید از اولویتهای مسئولان استان قرار گیرد، افزود: در ارائه خدمات همراه با ساخت و ساز ها پیش نرفته ایم.

وی با بیان اینکه حجم ساخت مسکن مهر در استان زیاد بوده است، ادامه داد: هم اکنون بسیاری از واحد های مسکونی مهر در استان آماده واگذاری است که به دلیل نداشتن خدمات زیر بنایی امکان تحویل آنها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در زمینه مسکن مهر استان مشکل خدمات رسانی وجود دارد، بیان کرد: محدودیت هایی وجود داشت که منطبق با ساخت و ساز ها نتوانستیم پیش برویم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه ساخت قسمت عمده ای از واحد های مسکونی مهر در بیرجند به پایان رسیده اما به دلیل نداشتن آب، برق و فاضلاب به متقاضیان واگذار نشده است، افزود: با پایان ساخت این واحدها اقساط آن آغاز شده که این امر برای متقاضیان به دلیل پرداخت اجاره بها منزل استیجاری قبلی مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است.

اختصاص 1.5 میلیارد تومان اعتبار به پروژه های مسکن مهر خراسان جنوبی

وی با بیان اینکه در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی تصمیمات خوبی گرفته شد که تاثیر به سزایی در پیشرفت واحدهای مسکن مهر استان خواهد داشت، عنوان کرد: در این سفر اختصاص حدود 1.5 میلیارد تومان برای پروژه های مسکن مهر استان مصوب شد.

رشید از در دست ساخت بودن 12 مسجد در سایت های مسکن مهر استان خبر داد و افزود: در سفر وزیر راه و شهرسازی بیش از 600 میلیون تومان اعتبار برای این امر اختصاص یافت که با همکاری بسیج سازندگی ساخته خواهد شد.

وی به اختصاص 400 میلیون تومان اعتبار برای آبرسانی به پروژه های مسکن مهر استان اشاره کرد و افزود: برای اجرای فاضلاب مسکن مهر در سایت 20 و 21 واحدی نیز 25 میلیون تومان به آب و فاضلاب اختصاص می یابد.

رشید اختصاص 432 میلیون تومان برای آماده سازی پروزه هزار و 730 واحدی مددجویان بهزیستی را از دیگر دستاوردهای سفر وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد و افزود: نحوه هزینه کرد این اعتبارات توسط مدیرکل مسکن و شهرسازی استان با هماهنگی معاون عمرانی استانداری مشخص می شود.

استاندار خراسان جنوبی خواستار تعامل بیشتر مسئولان استان برای ارائه خدمات زیر بنایی به پروژه های مسکن مهر استان شد و بیان داشت: خدماتی از جمله برق، آب، تلفن و گاز هرچه سریعتر در سایتهای مسکن مهر انجام شود تا متقاضیان بتوانند از واحدهای به اتمام رسیده بهره مند شوند.