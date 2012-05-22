به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی رضوانی با بیان راه اندازی اتوبوس سیارصنایع دستی برای اولین در کشور، افزود: طرح ابتکاری راه‌اندازی اتوبوس سیار صنایع دستی برای نخستین بار در کشور توسط میراث فرهنگی استان مرکزی به اجرا در می‌آید.

وی با بیان اینکه این اتوبوس به مناسبت 20 خرداد روز جهانی صنایع دستی و با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی راه‌اندازی می‌شود، تصریح کرد: در این اتوبوس صنایع دستی استان از جمله آثار چوبی مثل منبت و معرق، گلیم گل برجسته، میناکاری، سازهای سنتی و قلمزنی روی مس با قیمت مناسب در اختیار شهروندان و علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

وی افزود: طرح راه‌اندازی اتوبوس صنایع دستی طی دو فاز به اجرا در می‌آید که فاز نخست آن شامل عرضه محصولات دستی استان و فاز دوم عرضه صنایع دستی هنرمندان سراسر کشور است.

رضوانی با بیان اینکه این اتوبوس از شهر اراک به تمام نقاط استان حرکت می‌کند، گفت: این طرح با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام می‌شود که امید می‌رود با استقبال شهروندان همراه شود.