پاکی و اخلاص رمز آزادسازی خرمشهر بود

به گزارش خبرنگار مهر، شاید کمتر کسی گمان می‌کرد که رزمندگان ونیروهای نظامی ایران بتوانند با توجه به امکانات محدود وحمایت‌های ناچیز بین المللی ‏، درمقابل ارتش بعثی عراق مقاومت کنند.



شاید کمترکسی حتی می‌توانست تصور کند که خرمشهرعزیز دوباره به خاک ایران بازگردانده شود...



اما رزمندگان اسلام با قرائت رمز بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله القاسم الجبارین و یا علی ابن ابی طالب(ع) خرمشهررا فتح کرده و پیروزی ونصرت بزرگی درتاریخ این سرزمین ثبت کردند.



درعملیات بیت المقدس ازسراسر ایران نیروهای داوطلب و جان برکف حضورداشتند و استان شهید پرورقم نیز فرزندان خود را نثار آزادی مام میهن کرد.

بیش از ۲۰۰ تن ازعزیزان و فرزندان این شهردرعملیات آزادسازی خرمشهر به شهادت نائل شده و جانبازان بسیاری نیزبه یادگار مانده‌اند.



آرمان‌های شهدای دفاع مقدس



قطعا شهدا وجانبازان فتح خرمشهرو هشت سال دفاع مقدس آرمان‌هایی داشتند که یادآوری آنها همزمان با سوم خرداد وآن نصرت بزرگ و بسیارارزنده است.



برادر شهید عبدالرحیم احمدی، از شهدای قم در عملیات بیت المقدس، فروتنی و تلاش برای حل اختلاف بین نزدیکان را از مهم‌ترین سجایای اخلاقی این شهید بزرگواردانست و در این باره گفت: عبدالرحیم دارای ویژگی‌های اخلاقی بود که هنوز آشنایان و نزدیکان داغدار او هستند.



توجه به حجاب

وی ازجمله آرمان‌های مورد تاکید برادر شهیدش را تاکید گسترده بر پیروی از راه رهبری و حفظ حجاب دانست و وضعیت کنونی حجاب در جامعه و مشکلات ناشی از مسئولیت ناپذیری عده‌ای ازمسئولان را دور از آرمان‌های شهدا قلمداد کرد.



همچنین فرزند شهید جواد محمد امینی، یکی دیگر از شهدای قم در عملیات آزادسازی خرمشهر، پیرامون وصیت‌های پدر شهیدش گفت: شهید محمد جوادی همواره بر اطاعت از رهبری و اجرای فرامین قرآن تأکید داشتند اما ما در وضعیت کنونی جامعه چیزی خلاف این را شاهد هستیم.



فرزند شهید محمد امینی وجود مشکلات کنونی جامعه همچون درگیری‌های سیاسی، مشکلات معیشتی و عقیدتی را دور از جامعه ولایت‌مدار دانست که شهدا و پدرش برای ایجاد آن تلاش کردند.

محسن زکیان، از رزمندگانی که در عملیات بیت المقدس حضور فعال داشت، اخلاص و دوری از منیت را از مهم‌ترین ویژگی‌های رزمندگان در سال‌های دفاع مقدس دانست.



وی پاکی و جان برکفی شهدا وجانبازان را به خصوص درعملیات آزادسازی خرمشهر، مثال زدنی توصیف کرد و برپیروی مخلصانه همرزمانش از رهبری تاکید کرد.



ذکیان بابیان خاطراتی ادامه داد: نسل ما ازپشت نیمکت‌های مدرسه به خط مقدم جبهه اعزام می‌شدند وچه مرخصی‌ها و استراحت‌هایی را که نیمه کاره‌‌ رها کردیم و به صف رزمندگان پیوستیم.



این رزمنده که از ناحیه کمر، پا و فک درعملیات بیت المقدس مورد اصابت ترکش‌های خمپاره قرارگرفت، اظهار داشت: عقائد جوانان آن زمان با ارزشهای رایج کنونی کاملا تفاوت دارد. درآن سال‌ها همهٔ مردم دنباله رو یک حرف و آن هم حرف امام بودند اما جوانان امروزدیگرحتی دلسوزی‌های والدینشان را هم تحمل نمی‌کنند.



تهاجم فرهنگی و مشکلات عقیدتی دور از آرمان‌های شهدا است



وی اضافه کرد: امروز اگر در ذهن جوانان چنین تصوراتی وجود ندارد به دلیل نبود آموزش‌های عقیدتی درست و مناسب است.

زکیان تهاجم فرهنگی و مشکلات عقیدتی را دور از آرمان‌های شهدا دانست و نسبت به وضعیت فرهنگی، آموزشی و عقیدتی موجود در جامعه ابراز نگرانی کرد.



این جانباز 35 درصد همچنین ازمشکلات عدیده درمانی و معیشتی جانبازان وضرورت تشکیل کمیسیون‌های ویژه برای این عزیزان سخن گفت و اذعان داشت: جانبازان جنگ تحمیلی در شرایط کنونی مشکلات بسیارزیادی را پیش رو دارند، برای نمونه من و همرزمانم با بسیاری ازمشکلات درمانی دست وپنجه نرم می‌کنیم وامکانات دردسترسمان اصلا تناسبی با درصد‌های جانبازیمان ندارد.



عملیات بیت المقدس نمادی از خواست و رشادت فرزندان این سرزمین است. شایسته است از عزیزانی که زندگی وهستیشان را بدون هیچ چشمداشتی نثار این راه و بازپس گیری خاک کشورکردند، حمایت‌های بیشتری نیزصورت گیرد. چرا که همت بلند این عزیزان همواره بر یاد‌ها خواهد ماند و در تاریخ ثبت خواهد شد.

