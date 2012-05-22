اختصاص 430 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به طرحهای کشاورزی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اصغری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این میزان اعتبار برای اجرای دو هزار و 89 طرح پرداخت می شود، افزود: از این میزان اعتبار بالغ بر 236 میلیار ریال برای اجرای طرحهای دام و طیور، یک هزار و 430 میلیون ریالبه طرحهای زنان روستایی، 136 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای تولیدات گیاهی و 50 میلیارد ریال جهت اجرای طرحهای شیلات استان پرداخت می شود.



وی از اختصاص 395 هکتار زمین از اراضی ملی استان برای اجرای 25 طرح خبر داد و اظهار داشت: متاسفانه از دو سال گذشته تا کنون با وجود فراهم بودن زیر ساختهای لازم آب مورد نیاز 82 طرح کشاورزی در خوی به دلیل قرار گرفتن در دشت ممنوعه و دو طرح شیلاتی تامین نشده است.



رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: برای تامین آب مورد نیاز طرحهای توسعه کشاورزی مقرر شده بود شرکت آب منطقه ای از محل مازاد طرحهای آبیاری نوین، ایجاد ظرفیت جدید و تخصیص آب مازاد چاههای غیر مجازی که پروانه بهره برداری دریافت کرده آب مورد نیاز را تامین و تیرماه سال 90 به کارگروه توسعه کشاورزی گزارش کند که تا کنون اقدام جدی در این حوزه انجام نشده است.



اصغری توسعه توان تولید و ایجاد ظرفیتهای بیشتر اشتغال در بخش کشاورزی، جلوگیری از سوداگری و بورس بازی زمین، ارتقا دانش بهره برداران، تعیین و تخصیص آب، ایجاد زیرساختها و خدمات زیربنایی، اجرای طرح الگوی کشت، اصلاح باغات، توسعه، تکمیل و احداث مجتمع های گلخانه ای، دامپروری و آبزی پروری را اهم اولویت امسال بخش کشاورزی آذربایجان غربی عنوان کرد.



وی از پرداخت 300 میلیون ریال اعتبار به متقاضیان فعالیت در بخش کشاورزی توسط بانک کشاورزی با کارمزد هفت درصد خبر داد و افزود: متقاضیان جهت بهره مندی از این تسهیلات باید طرحهای خود را به ستاد توسعه کشاورزی جهت معرفی به بانک و تخصیص زمین مورد نیاز ارسال کنند.