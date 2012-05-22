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۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۵۵

عسگریان:

96 درصد خانوارهای خرمدره ای از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند

96 درصد خانوارهای خرمدره ای از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان گفت: بیش از 96 درصد خانوارهای شهری و روستائی شهرستان خرمدره در استان زنجان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید عسگریان ظهر سه شنبه در جمع مدیران شهرستان خرمدره با اعلام اینکه 96.6 درصد از خانوارهای شهری و روستایی این شهرستان از گاز طبیعی استفاده می کنند، افزود: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، 100 درصد خانوار شهری و 92 درصد خانوار روستایی شهرستان خرمدره بهره مند از گاز طبیعی است.
 
عسگریان با بیان اینکه خرمدره تنها شهر این شهرستان از گاز طبیعی استفاده می کند، افزود: از 18 روستای این شهرستان نیز 8 روستا بهره‌مند از گاز است.
 
وی ابراز داشت: اجرای 35 کیلومتر خط انتقال، 211 کیلومتر شبکه‌های تغذیه و توزیع گاز و نصب 10 هزار و 812 علمک گاز طبیعی از جمله خدمات ارائه شده در این شهرستان است.

مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان از ارائه خدمات به 18 هزار و 749مشترک خانگی، 714 مشترک تجاری و 29 مشترک صنعتی خبر داد.
 
عسگریان با اعلام اینکه کارخانه مینو و شرکت معدن کاران نسوز از صنایع عمده گازدار شهرستان خرمدره است ابراز داشت: در حال حاضر سه جایگاه CNG فعال در این شهرستان وجود دارد که یک جایگاه نیز در دست اجراست.
کد مطلب 1609240

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