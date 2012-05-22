جنجال منافقین در اردوگاه اشرف/ تاکید مردم عراق بر اخراج سریع فرقه رجوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الاستقامه، "عدی الخدران" فرماندار منطقه الخالص در استان دیاله(دیالی) گفـت: ششمین گروه از ساکنان اردوگاه اشرف با انتقال به اردوگاه لیبرتی مخالفت می کنند و خواهان اسکان در کشورهای اروپایی هستند.

وی افزود: اعضای اردوگاه اشرف و مسئولان اداره آب استان دیاله بر سر برخی خودروهای این اداره به مشاجره پرداخته اند.



از سوی دیگر "قادر عزیز" رئیس حزب مستقبل کردستان عراق گفت : گروهک منافقین، تروریستی و ضد مردم عراق هستند.



وی بیان کرد: اعضای گروهک منافقین تنها دشمن ملت ایران نیستند، بلکه دشمن مردم عراق و کردها نیز هستند و در قتل اهالی کردستان عراق دخالت داشته اند.

وی بیان کرد: روابط خوب، استراتژیک و برادرانه ای میان ایران و عراق برقرار است و ما نمی خواهیم که به سبب حضور گروهک منافقین خدشه ای بر این روابط ایجاد شود.

قادر عزیز درباره حمایت برخی از سیاستمداران عراقی ازاین گروهک گفت : همه می دانند که این گروهک مورد حمایت برخی طرفهای داخلی و خارجی است و این طرفها دشمن ایران هستند.

وی درباره برخی خبرها درباره حضور گروهک در کردستان عراق بیان کرد: منافقین ضد ملت کرد هستند و یاریگر صدام بوده اند و کردها نه تنها حضور آنها را در عراق بلکه در کردستان نیز نمی پذیرند و این گروهک باید از عراق اخراج شوند.

از سوی دیگر "دانیل فرید" یکی از مسئولان آمریکایی در سخنانی در برابر مجلس نمایندگان این کشور گفت حدود دو هزار نفر از ساکنان اردوگاه اشرف یعنی معادل نیمی از اعضای آن به لیبرتی منتقل شده اند.

شایان ذکر است که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا قبلا گفته بود که همکاری فرقه رجوی برای بستن پایگاهشان در داخل عراق نقش زیادی در حذف آنها از لیست گروههای تروریستی دارد.

این در حالی است که ساکنان دیاله عراق از تخلیه اردوگاه اشرف و انتقال ساکنان آن به بغداد استقبال می کنند .

"عباس جلیل" از ساکنان روستای ابوتمر در شمال منطقه الخالص گفت : ما از انتقال اعضای منافقین استقبال می کنیم زیرا آنها زمین های کشاورزان را مدتهاست اشغال کرده اند.

"حسین طالب" ساکن منطقه الخالص نیز گفت : ما مخالف حضور گروهک منافقین در اراضی عراق هستیم و از دولت عراق می خواهیم که منافقین را سریعا اخراج کند.

این در حالی است که رادیو عراق آزاد به نقل از مسئولان استان دیاله اعلام کرد: چهل نفر از اعضای گروهک منافقین ساکن لیبرتی طی ماه گذشته از طریق فرودگاه بین المللی به کشور دلخواه خود رفته اند.