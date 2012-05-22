به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران با اشاره به فوت استاد کتیرایی یار قدیمی شهید رجایی و معلم فیزیک به جایگاه دانش آموزان و معلمان در دروان دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: حماسه‌های خلق شده توسط دانش آموزان در دوران دفاع مقدس در حدی بود که امام راحل شهید فهمیده را رهبر اعلام کرد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش نگاه قلک وار خود را به شهرداری تهران تغییر دهد، گفت: نباید شهرداری تهران را به عنوان سخت افزار ببنیم و سعی کنیم همانند قلک از آن استفاده کنیم. بلکه باید از ظرفیت‌های موجود هر دو نهاد به خوبی استفاده شود. در واقع آموزش و پرورش می تواند از شهرداری تسهیلات یگیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به یک شیفت شدن مدارس، خاطرنشان کرد: می‌توانیم با همکاری از ظرفیت‌های مدارس برای آموزش آیین شهروندی استفاده کنیم در حالی که دانش آموزان ما از مشکل حرکتی برخوردارند می توان از امکانات موجود برای رفع این معضل استفاده کرد.

مسجدجامعی افزود: ‌اعتیاد تنها یکی از مشکلات دانش آموزان است که در مناطق و پهنه‌های اجتماعی و مسکونی این مشکلات با یکدیگر فرق می‌کند.

وی ادامه داد: دانش آموزان ما مهارت‌های زندگی را کسب نکرده‌اند. این مهارت‌ها تنها در کتاب‌های درسی آنها آمده است. آنها مهارت نه گفتن را فرا نگرفته‌اند، نمی‌دانند چگونه خشم خود را کنترل کند و چگونه زندگی مسالمت آمیز داشته باشند.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شهرداری تهران می‌تواند در کنار آموزش و پرورش گام موثری برای آموزش دانش آموزان در این ابعاد بردارد، تصریح کرد: پیشنهاد می‌ کنم این نهادها بیش از این با یکدیگر در ارتباط باشند. البته خوشبختانه در چند اخیر شاهد حضور شهرداران مدارس هستیم.