  1. دين، حوزه، انديشه
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۱۶

در تالار بزرگ کشور ؛

اصحاب فرهنگ و هنر به مناسبت سالروز شهادت امام هادی(ع) گردهم می آیند

اصحاب فرهنگ و هنر به مناسبت سالروز شهادت امام هادی(ع) گردهم می آیند

همزمان با سالروز شهادت امام هادی (ع) اصحاب فرهنگ و هنر به دعوت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در تالار بزرگ کشور گرد هم می آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خوراکیان، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ضمن دعوت از اصحاب قلم، هنر، رسانه و نیز شهروندان تهرانی برای شرکت در این برنامه گفت: جمعه 5 خرداد و به مناسبت سالروز شهادت امام هادی(ع)، ویژه ‌برنامه «سلسله موی دوست» در قالبی متفاوت و با حضور پر رنگ اصحاب فرهنگ و هنر در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار می‌شود.

وی سخنرانی مذهبی، روایتگری و چند اجرای هنری را از جمله بخش های این برنامه اعلام کرد.

سوگواره فرهنگی هنری «سلسله موی دوست» جمعه 5 خردادماه از ساعت 18 تا 20 در تالار بزرگ کشور واقع در میدان فاطمی، خیابان پاسدار گمنام برگزار می‌شود.

کد مطلب 1609250

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