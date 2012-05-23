اصحاب فرهنگ و هنر به مناسبت سالروز شهادت امام هادی(ع) گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خوراکیان، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ضمن دعوت از اصحاب قلم، هنر، رسانه و نیز شهروندان تهرانی برای شرکت در این برنامه گفت: جمعه 5 خرداد و به مناسبت سالروز شهادت امام هادی(ع)، ویژه ‌برنامه «سلسله موی دوست» در قالبی متفاوت و با حضور پر رنگ اصحاب فرهنگ و هنر در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار می‌شود.

وی سخنرانی مذهبی، روایتگری و چند اجرای هنری را از جمله بخش های این برنامه اعلام کرد.

سوگواره فرهنگی هنری «سلسله موی دوست» جمعه 5 خردادماه از ساعت 18 تا 20 در تالار بزرگ کشور واقع در میدان فاطمی، خیابان پاسدار گمنام برگزار می‌شود.