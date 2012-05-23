کنگره جهانی "اسلامی سازی علوم انسانی" در مالزی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته علمی و اجرایی برگزای نخستین کنگره جهانی "اسلامی سازی دانش (علوم) انسانی" در فراخوانی از تمامی اساتید، محققان و اندیشمندان اسلامی از سراسر جهان برای مشارکت در این کنگره و نیز ارسال مقاله، نقد، اعلام آمادگی برای همکاری در داوری که 1 الی 3 شهریور 1392 برگزار خواهد شد، دعوت نموده است.

بنا به این گزارش، همچنین محورهای اصلی این کنگره با تاکید بر کاربرد و استفاده از "جهان بینی توحیدی" و نیز الگو، اصول، معرفت شناختی و هستی شناختی، ارزش ها و هنجارهای آن در هریک از شاخه های مختلف علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم طبیعی و فیزیک اعلام شده است.

گفتنی است خلاصه مقاله ارائه شده به این همایش که به زبان‌های انگلیسی، عربی و یا مالایی ارائه خواهند شد، باید بین 350 تا 370 کلمه باشد.