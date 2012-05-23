  1. دين، حوزه، انديشه
۳ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۱۷

سال آینده؛

کنگره جهانی "اسلامی سازی علوم انسانی" در مالزی برگزار می شود

کنگره جهانی "اسلامی سازی علوم انسانی" در مالزی برگزار می شود

گنگره جهانی"اسلامی سازی دانش(علوم)انسانی" با عنوان "تدوین پارادایمی جایگزین از توحید" سال آینده در دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته علمی و اجرایی برگزای نخستین کنگره جهانی "اسلامی سازی دانش (علوم) انسانی" در فراخوانی از تمامی اساتید، محققان و اندیشمندان اسلامی از سراسر جهان برای مشارکت در این کنگره و نیز ارسال مقاله، نقد، اعلام آمادگی برای همکاری در داوری که 1 الی 3 شهریور 1392 برگزار خواهد شد، دعوت نموده است.

بنا به این گزارش، همچنین محورهای اصلی این کنگره با تاکید بر کاربرد و استفاده از "جهان بینی توحیدی" و نیز الگو، اصول، معرفت شناختی و هستی شناختی، ارزش ها و هنجارهای آن در هریک از شاخه های مختلف علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم طبیعی و فیزیک اعلام شده است.
 
گفتنی است خلاصه مقاله ارائه شده به این همایش که به زبان‌های انگلیسی، عربی و یا مالایی ارائه خواهند شد، باید بین 350 تا 370 کلمه باشد.
کد مطلب 1609256

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