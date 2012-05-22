حسن ابراهیمی، مسئول اجرایی این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در این نمایشگاه بیش از 55 اثر نقاشی از کودکان با بیماری های خونی مزمن بیمارستان شیخ وجود دارد که در معرض دید دانشجویان، اساتید و خیران سلامت قرار گرفته است.

وی گفت: هدف از این نمایشگاه بالا بردن سطح کیفیت زندگی، دادن امید و اعتماد به نفس به کودکان بیمار و آشنایی قشر جوان به ویژه دانشجویان به عنوان مسئولین آینده کشور با مشکلات این کوکان است.

وی افزود: این نمایشگاه به همت جمعی از کادر درمانی و پرستاری "گروه شادی" بر پا شده است که از اول تا چهارم خرداد ماه در لابی آمفی تئاتر دانشگاه آزاد قوچان برپا شده و تمامی عواید حاصل از فروش این آثار نقاشی صرف درمان این کودکان سرطانی خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد با کمک خیران سلامت و دعای خیر و سلامتی عموم برای این کودکان بتوانیم خنده و شادی را برای این کوکان به ارمغان بیاوریم.