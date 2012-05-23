هتلهای تهران در تکاپوی پذیرایی از سران غیرمتعهدها

به گزارش خبرنگار مهر، ایران در دهه نخست شهریور سال جاری میزبان شانزدهمین نشست سران جنبش عدم تعهد است. این نشست قرار است با حضور مقامات ارشد 120 کشور خارجی در قالب 150 هیئت متشکل از سیاسیون، مقامات، مهمانان ویژه و اصحاب رسانه این کشورها در تهران برگزار شود.

این اجلاس از نظر سیاسی و بین المللی مهمترین و بزرگترین گردهمایی است که تا کنون در ایران پس از انقلاب اسلامی برگزار می شود. هر چند که پیش از این نیز در سال 76 هشتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شده بود اما تعداد مهمانان و اهمیت این اجلاس چندین برابر است.

از این رو حجم گسترده ای از مهمانان خارجی می بایست از روز پنجم تا دهم شهریور مهمان بهترین هتلهای پایتخت هستند.

در سال 76 هتلهای تهران که مدتها بود طعم بازسازی را نچشیده بودند با اختصاص بودجه ویژه دولت به منظور میزبانی بهتر از مهمانان اجلاس سران کشورهای اسلامی، دستی بر سر و روی خود کشیدند.

همین بودجه دولتی باعث شد تا سرمایه گذاران این بخش ضمن ارتقای تجهیزات، کیفیت خدمات هتل خود را نیز افزایش دهند به همین دلیل است که اکنون وضعیت هتلهای تهران در سال 91 نسبت به سال 76 بسیار مطلوب تر به نظر می رسد هر چند که با استانداردها و کیفیت جهانی فاصله دارند اما می توان گفت که در تهران هتلی که بتواند در برابر مهمان خارجی حفظ آبرو کند کم نداریم!

با این حال می بایست هتلهای تهران برای میزبانی از مهمانان خارجی شانزدهمین اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد، تحول دیگری را در کیفیت و بازسازی ببینند.

اما هتلداران تهرانی تنها چهارماه تا زمان برگزاری این اجلاس فرصت دارند این درحالی است که تا کنون سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی صنعت گردشگری و هتلداری در ایران هیچ هماهنگی و صحبتی با هتلداران تهرانی در این باره نداشته است. این موضوع را رئیس اتحادیه هتل و هتل آپارتمانهای تهران نیز تایید می کند و می گوید: ظرفیت تخت های اقامتی هتلهای تهران نسبت به سال 76 که اجلاس سران درتهران برگزار شده بود تا کنون دوبرابر شده است بنابراین مراکز اقامتی این شهر امکان میزبانی از مهمان شانزدهمین اجلاس سران غیرمتعهدها امسال را نیز دارند.

14 هزار تخت 5 و 4 ستاره در تهران

برای اقامت مهمان این اجلاس در هتلهای تهران، در مجموع استان تهران 14 هزار و 237 تخت اقامتی در هفت هزار و 287 اتاق و آپارتمان دارد. در هتلهای 5 ستاره این شهر 1790 اتاق و دو هزارو 888 تخت و در هتلهای چهار ستاره یک هزار و 575 اتاق و دو هزار و 832 تخت اقامتی قرار دارد. اما در رده ای پایین تر از هتلهای چهار ستاره، یعنی در گروه هتلهای سه ستاره یک هزار و 290 اتاق و دو هزار و 568 تخت و در گروه هتل آپارتمانهای پایتخت 466 آپارتمان و یکهزار و 274 تخت وجود دارد.

در این میان دبیر اجرایی اتحادیه هتل و هتل آپارتمانهای استان تهران کیفیت این هتلها را مناسب ارزیابی می کند و در گفتگو با خبرنگار مهر از ضرورت تشکیل کمیته ای متشکل از متولیان گردشگری، هتلداران و بخش دولتی برای بالابردن سطح کیفی هتلها خبر می دهد و می گوید: لازم است که هماهنگی های زیادی با بخش خصوصی درباره میزبانی از مهمانان اجلاس سران عدم تعهد انجام شود تا بخش خصوصی خود را برای اقامت و پذیرایی از مهمانان اجلاس آماده کند.

این کارشناس گردشگری می گوید: با توجه به اینکه این اجلاس مهمانان زیادی خواهد داشت باید اطلاع رسانی شود که کدام هتلها می توانند مسافر عادی نیز بپذیرند چون بسیاری از مسافران ورودی به تهران، تجار و بازرگانان و کارمندانی هستند که حضورشان در این استان لازم است و باید اکنون از نحوه پذیرش و اشغال هتلهای تهران در شهریور ماه باخبر شوند.

رجبعلی خسروآبادی با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای میزبانی از مهمانان اجلاس از سوی هتلداران کمی دیر شده است ادامه می دهد: با این حال از هم اکنون باید هتلداران تهرانی، اتاقها و کیفیت خدمات هتل خود را ارتقا دهند. در این رابطه نیز متولیان دولتی می بایست تسهیلاتی را به بخش خصوصی برای ارائه خدمات بهتر به مهمان ویژه کشور اختصاص دهند.

مهمانان درجه بندی می شوند

مدیرعامل شرکت گردشگران بنیاد نیز اختصاص بودجه ای برای تجهیز امکانات اقامتی و پذیرایی را یکی از موضوعات مهم برای حفظ آبرو در نزد مقامات بلند پایه کشورهای خارجی عنوان می کند و به خبرنگار مهر می گوید: انتخاب نوع مرکز اقامتی برای مهمانان شرکت کننده در اجلاس به مقام و منسب آنها بستگی دارد. به تبع آن هر چه مهمانان در رده بالاتری قرار داشته باشند در مراکز "VIP" مانند 70 تخت اقامتی کاخ حافظیه یا سعدآباد که برای میهمانان خاص دیده شده اقامت داده می شوند.

به گفته عباس شیریان، زمانی که چنین اجلاس بزرگی در ایران برگزار می شود همه دستگاهها سعی می کنند بهترین خدمات را ارائه کنند. در این بین هتلداران نیز نباید از این تلاش عقب بمانند.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت که برای پذیرایی مهمانان سیاسی کشورهای خارجی در هتلهای تهران تنها چهارماه فرصت باقی مانده تا هم بودجه ای از سوی دولت برای باز زنده سازی خدمات و تجهیزات هتلی اختصاص یابد و هم اینکه یک بررسی کاملی بر نحوه پذیرایی آنها از سوی متولیان دولتی و بخش خصوصی انجام شود. در کنار آن باید برای پذیرش و یا عدم پذیرش از مهمانان دیگر در مدت پنج روزه برگزاری اجلاس، اطلاع رسانی همگانی انجام داد چرا که بی شک بسیاری از ظرفیت هتلهای تهران اشغال خواهد شد.

..................

گزارش از فاطیما کریمی