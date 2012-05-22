سند چشم انداز توسعه تفت هر چه سریعتر اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم دهقان در جلسه بررسی وضعیت تدوین سند چشم انداز توسعه شهرستان تفت ضمن تقدیر از اقدامات و تلاش های مشاور در تهیه این طرح، بر تسریع در مراحل اجرایی آن و رسالت فرمانداری، مطالعات شناخت جامع شهرستان و تدوین اهداف کلان و اهداف استراتژیک توسعه بر اساس چشم انداز ترسیم شده است، تاکید کرد.

مشاور طرح نیز در این جلسه به ارائه گزارش کاملی از مراحل اجرای طرح پرداخت و تشکیل کمیته های پنجگانه برای دریافت نظرات و پیشنهادات صاحب نظران بخش های مختلف شهرستان تفت پرداخت.

سند چشم انداز توسعه شهرستان تفت با هدف مشخص شدن وضع موجود، تعیین نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ ها و تهدید‌های شهرستان در حوزه ‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیکی، ترسیم چشم‌ انداز و تعیین راهبردهای توسعه شهرستان و در نهایت تدوین برنامه‌ های عملیاتی بر اساس مدل برنامه‌ ریزی استراتژیک در دستور کار قرار گرفته است.

انجام مطالعات میدانی، تشکیل کارگروه های تخصصی و استفاده از روش ‌های علمی جمع ‌آوری و تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات و بهره گیری از تکنیک های مشارکتی بارش افکار از شیوه های مورد استفاده در تدوین آن است که با استفاده از تکنیک های آینده نگری صورت می گیرد.

در این جلسه ابعاد مختلف طرح سند چشم انداز توسعه تفت مورد بررسی قرار گرفت.