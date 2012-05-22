9 طرح پژوهشی زرشک و عناب در خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا احمدی زاده بعد از ظهر سه شنبه در شورای هماهنگی کانون ملی دانش و صنعت زرشک و عناب استان، اظهارداشت: درخواست اعتبار برای 9طرح پژوهشی مصوب شده کانون ملی زرشک و عناب استان با مشارکت پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی با اعتبار حدود 600 میلیون تومان در سال جاری در دستور کار قرار دارد.

وی اضافه کرد: در این راستا تاکنون 50 درصد اعتبار تخصیص اخذ شده و این امر تاثیر بسزایی در ایجاد تحول استان دارد.

احمدی زاده به برنامه های در دست اجرای این کانون در سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: اجرای طرح های منتخب کانون، تهیه بروشور و ویژه نامه حمایت از پنج پرو‍ژه دانشجویی تحصیلات تکمیلی با اولویت معرفی خراسان جنوبی، تهیه و تدوین طرح جامع زرشک وعناب، تدوین و برنامه ریزی جهت افزایش صادرات، تدوین برند ملی زرشک وعناب از شاخصترین برنامه ها است.

مدیردفتر ملی نخبگان خراسان جنوبی از پیگیری و تخصیص مبلغ 500 میلیون ریال از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در سال جاری خبر داد و گفت: همچنین تولید یک برنامه پنج قسمتی در شبکه استانی با عنوان زرشک و عناب در توسعه اقتصادی استان در برنامه امسال قراردارد.

وی همچنین به برنامه های سال گذشته این کانون اشاره کرد و گفت: تصویب دو طرح منتخب کانون از جمله بهبود وضعیت زراعی زرشک وعناب با استفاده از روش های نوین باتوجه به مشکل تکثیر، میزان تحمل به تنش های شوری وخشکی و سال آوری و بهبود کیفیت و افزایش ماندگاری زرشک بی دانه وعناب با استفاده ازفناوری بسته بندی در اتمسفر تغییر یافته و تیمارهای برداشت به منظور توسعه صادرت به ارزش 540 میلیون تومان از مهمترین اقدامات بوده است.

مدیردفتر ملی نخبگان خراسان جنوبی حمایت از خرید دستگاه زرشک خشک کن به مبلغ 15میلیون تومان، حمایت از برگزاری نخستین همایش ملی زرشک و عناب، تهیه برنامه دیبرخانه دائمی زرشک وعناب با کمک پژوهشگاه علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی و تصویب و ارزیابی 9 طرح پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی را از دیگر برنامه های سال گذشته شورا برشمرد.