زنجان شهر اتفاقات نادر/ آسفالت خیابانی که نیاز به بهسازی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آنکه شهردار سابق زنجان بعد از بیش از چهارسال حضور در سمت شهرداری زنجان و بالا رفتن انتقادات در خصوص وضعیت عمران شهری استعفا داد ملایی یگانه وارد عرصه مدیریت شهری زنجان شد تا شاید بتواند معضلات عمران شهری زنجان را برطرف کند.

بی شک آنچه که در این میان مهم است وضعیت نابسامان عمران شهری زنجان و به خصوص معابر و خیایانهای شهر زنجان است خیابانهایی که با همه انتقادات و موضع گیریهای قاطع صورت گرفته توسط مسئولین استان زنجان و به خصوص استاندار همچنان با مشکلات متعدد از نظر وجود چاله و گوادل مواجه است.

استعفای موسوی در فصل کاری شهر زنجان و اداره شهرداری به وسیله سرپرست مشکلات زیادی را برای شهر زنجان ایجاد کرده است. هرچند رایزنیهای اعضای شورای شهر و گمانه زنی هایی در خصوص انتخاب شهردار زنجان وجود دارد ولی شهروندان زنجان امیدوارند شورای شهر در سال پایانی عمر خود انتخابی بهتر و برتر از انتخاب های گذشته داشته باشد.

با روند موجود، هدررفت منابع مالی (بیت‌المال) و منابع انسانی (نیروی کار) همچنان در شهرداری زنجان ادامه دارد و شهردار جدید زنجان باید مدیریت و نگاه ویژه در خصوص عمران شهری داشته باشد.

یکی از اهالی خیابان تیر شهرک آزادگان گفت: از روز یکشنبه، با حضور مدیران شهرداری و عکاس و فیلمبردار، عوامل شروع به ریختن قیر در این خیابان کردند و در حال حاضر مشغول آسفالت‌ریزی هستند در حالی‌که این خیابان قبل از آسفالت‌ریزی نیز وضعیت خوبی داشت.

وی با بیان اینکه خیابان پشتی این خیابان، وضعیت بسیار نابسامانی دارد، افزود: در خیابان تیر، فقط چند همسایه، لوله‌های فاضلابشان را به بیرون انشعاب داده بودند و مشکل دیگری وجود نداشت.

معاون عمرانی شهرداری زنجان در این خصوص گفت: خیابان‌های تیر، بهمن و اسفند این شهرک براساس مصوبه شهرداری آسفالت‌ریزی می‌شود و این امر که در این خیابان‌ها، از مسئولان یا بستگان آن‌ها زندگی می کنند، شایعه است.

عزیزی با بیان اینکه ما قصد خاصی از این آسفالت‌ریزی نداریم، افزود: طبق بودجه مصوب، 68 خیابان باید روکش آسفالت شود و ما موظف هستیم کارمان را انجام دهیم.

عزیزی ادامه داد: آسفالت خیابان‌های بهمن و اسفند این شهرک متوقف می‌شود تا اذهان عمومی مشوش نشود.

خیابان تیر شهرک آزادگان، نیاز به آسفالت ندارد

رئیس شورای شهر زنجان نیز در این خصوص با تاکید بر اینکه خیابان تیر شهرک آزادگان نیازی به آسفالت ندارد، گفت: بنده از معاونت عمرانی شهرداری، این سئوال را دارم که نیاز این خیابان به آسفالت در چیست؟

فریدون اصفهانیان با بیان اینکه مدیران شهرداری و متولیان آسفالت این خیابان باید پاسخگو باشند، افزود: بررسی‌های ما نشان می‌دهد، این خیابان نیاز به آسفالت ندارد.

متاسفانه شهرداری زنجان همواره با مسائل این چنینی روبرو بوده و عدم توجه به معضلات شهری و فعالت تنها به خاطر بعد تبلیغاتی در این شهرداری وجود داشته که این امر به نوبه خود موجب تضعیف خدمات رسانی شهری شده است.

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گزارش: زهرا مقدمی