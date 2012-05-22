زیارت جامعه کبیره بهترین سند شناسایی امامت است

ابوالقاسم میراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امامت مهمترین پایگاه حفظ اصول و ارزشهای دینی است که در دوره های مختلف مدعیان دروغین شبهات فراوانی در آن ایجاد کرده و هر فرقه ای با پیروی از افکار منحرف افراد، مدعی امامت آنها شده اند.

این مسئول علل تعدد فرقه های انحرافی در بین امت اسلام را ناشناخته ماندن جایگاه امامت در اسلام دانست و افزود: معرفی اهل بیت (ع) به عنوان معدن و سرچشمه علم در زیارت جامعه کبیره و مضامین دیگر، رد ضمنی عقاید فرقه های مختلف است که به امامت حاکمان اموی و عباسی و دیگران معتقد بودند.

وی ادامه داد: این میراث گرانسنگ امامت (جامعه کبیره) بهترین شیوه برای ساماندهی فکری جامعه اسلامی در آن مقطع و در حال حاضر است که سبب ثبات فکری و عدم انحراف پیروان راستین اهل بیت (ع) از گرد شمع روشن امامت شده است.

حجت الاسلام میر احمدی افزود: این فرهنگ سازی از طرف امام دو جنبه اثباتی و سلبی دارد، جنبه اثباتی، دفاع از منزلت اجتماعی و هدایتی ائمه و برقراری حلقه اتصال امت با امام و برتری اهل بیت (ع) از جهات فراوانی که هرگز قابل مقایسه با دیگران نیستند و... و جنبه سلبی نیز اندیشه غلات را درباره امامت منتفی و مردود می شمارد و شهادت بر وحدانیت خداوند و نفی شرک از ذات او را بازگو می کند.

وی پراکنده کردن و انتخاب و گسیل نمایندگان به مراکز مختلف با عنوان وکیل از جمله اقدامات امام هادی (ع) در تأسیس شبکه وکالت می توان استنباط کرد، پراکنده کردن و انتخاب و گسیل نمایندگان به مراکز مختلف دانست.

امام جمعه شهر قدس عنوان کرد: آن حضرت به شدت از حریم قرآن که بزرگترین میراث نبوت است و تنها امامت می تواند به بهترین وجه از آن دفاع کند، دفاع نمود و شبهات را پاسخ داد.

این مسئول نتیجه حاصل از سیره این امام بزرگوار را ساماندهی تحولات فکری عنوان کرد و افزود: این نتیجه مهمترین مؤلفه و کارکرد پاسخ دادن به شبهه ها و سئوالها در جامعه اسلامی است که با استناد به قرآن و سیره نبوی و اهل بیت (ع) می توان به آن جامه عمل پوشید.