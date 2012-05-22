فتح خرمشهر یادآور مجاهدت و استقامت است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان فتحی پور بعد از ظهر روز سه شنبه در جمع خبرنگاران بر انتقال دستاوردهای دفاع مقدس به نسل جوان تاکید کرد و افزود: سوم خرداد بهترین فرصت برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی اظهار داشت: سوم خرداد برگ زرینی بود که در صفحه تاریخ ایران اسلامی رقم خورد که خود نه یک صفحه، بلکه یک تاریخ بود.

وی اضافه کرد: سوم خرداد واقعه‌ای بود که نشان داد سلاح ایمان، استقامت، فداکاری و گذشت می‌تواند بر هر سلاح ساخت بشری هرچند که مدرن باشد، فائق آید.

فتحی‌پور تصریح کرد: بزرگ‌ترین پیام پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات غرور‌آفرین بیت‌المقدس، اثبات شکست‌پذیری دشمنان انقلاب اسلامی و شکست‌ناپذیری ملت بزرگ ایران بود.

وی افزود: سوم خرداد، یادآور جانفشانی‌ها و ایثار شهیدان، صلابت و پایداری ملت ایران و اوج خداباوری و خلوص امام شهیدان، خمینی کبیر است که فرمود، خرمشهر را خدا آزاد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این پیروزی ثمره وجود وحدت، یکپارچگی، خودباوری، عزت و ایمان راسخ ملت رشید و رزمندگان دلاور بود که به جهانیان نشان داده شد.