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۲ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۰۳

فتحی پور:

فتح خرمشهر یادآور مجاهدت و استقامت است

فتح خرمشهر یادآور مجاهدت و استقامت است

کلیبر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسلامی گفت: فتح خرمشهر یادآور مجاهدت و استقامت راد‌مردانی است که درس جهاد، عزت و مقاومت را نه تنها به ملت ایران بلکه به همه ملت‌های جهان تعلیم دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان فتحی پور بعد از ظهر روز سه شنبه در جمع خبرنگاران بر انتقال دستاوردهای دفاع مقدس به نسل جوان تاکید کرد و افزود: سوم خرداد بهترین فرصت برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی اظهار داشت: سوم خرداد برگ زرینی بود که در صفحه تاریخ ایران اسلامی رقم خورد که خود نه یک صفحه، بلکه یک تاریخ بود.

وی اضافه کرد: سوم خرداد واقعه‌ای بود که نشان داد سلاح ایمان، استقامت، فداکاری و گذشت می‌تواند بر هر سلاح ساخت بشری هرچند که مدرن باشد، فائق آید.

فتحی‌پور تصریح کرد: بزرگ‌ترین پیام پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات غرور‌آفرین بیت‌المقدس، اثبات شکست‌پذیری دشمنان انقلاب اسلامی و شکست‌ناپذیری ملت بزرگ ایران بود.

وی افزود: سوم خرداد، یادآور جانفشانی‌ها و ایثار شهیدان، صلابت و پایداری ملت ایران و اوج خداباوری و خلوص امام شهیدان، خمینی کبیر است که فرمود، خرمشهر را خدا آزاد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این پیروزی ثمره وجود وحدت، یکپارچگی، خودباوری، عزت و ایمان راسخ ملت رشید و رزمندگان دلاور بود که به جهانیان نشان داده شد.

کد مطلب 1609308

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