سرمایه گذاری در ورزش زمینه ساز کاهش آسیبهای اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر کمال فیروز آبادی در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل ورز ش و جوانان فارس اظهار داشت: سرمایه گذاری در ورزش باعث ایجاد اتحاد و انسجام در جامعه می شود و زمانی که ورزشکاران کشور در میادین مختلف برای ایران کسب افتخار می کنند روحیه جامعه به سمت اتحاد و همدلی سوق داده می شود.

وی افزود: مدیر موفق کسی است که از فرصت ها استفاده کند تا از تهدیدها درامان باشد و رهبرکسی است که تهدیدها را تبدلیل به فرصت کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس ادامه داد: استقلال کشور در زمینه های مختلف مدیون مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدات است.

وی جامعه ایران را جامعه ای جوان دانست و تصریح کرد: در صورتی که برنامه ریزی و مدیریت صحیحی در این خصوص وجود نداشته باشد این فرصت جوان بودن جامعه به تهدید تبدیل می شود و مشکل ساز خواهد بود.

فیروزآبادی سرانه ورزشی فارس را در حد و شان این استان ندانست و بیان داشت: استانی که در رشته های مختلف قهرمانان بی نظیری دارد و ظرفیت های مناسب ورزشی در آن موجود است نیاز به افزایش سرانه در این حوزه را دارد تا ظرفیت های بالقوه به بالفعل تبدیل شود.

وی وضعیت فعلی ورزشگاه حافظیه را مناسب ندانست و افزود: ورزشگاههای استان سکوی مدیریت فارس هستند و از این رو مدیران ورزش استان باید تلاش کنند تا در کوتاه ترین زمان ممکن مشکلات موجود را برطرف کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس با اشاره به قرار داشتن فارس در جایگاه چهارم کشور از نظر جمعیت ابراز داشت: در استان باید با توجه به جمعیت و توان شهرستانها فعالیت ورزشی در آنها صورت گیرد اما این فقط مسئولیت مدیر کل ورز ش و جوانان نیست و باید یک تلاش همگانی در این خصوصو اتفاق بیافتد.

فیروز آبادی با تقدیر از زحمات تورج موید در دوران تصدی گری مدیریت ورزش استان برای سید غلامرضا کمانه آرزوی موفقیت کرد.