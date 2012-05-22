به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مسابقات والیبال المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان دانشگاه های غیردولتی کشور که به میزبانی دانشگاه شمال آمل در حال برگزاری است، تیم میزبان مسابقات با نتیجه سه بر صفر تیم امام رضا (ع)مشهد را شکست داد و در حضور دانشجویان این دانشگاه جشن قهرمانی برپا کرد.

استقبال پرشور دانشجویان دانشگاه شمال آمل از دیدار پایانی این مسابقات به حدی بود که ظرفیت کم سالن محل مسابقه تکمیل شده بود و فرصت حضور برای دانشجویان علاقمندی که پشت سالن منتظر مانده بودند فراهم نشده بود.

مسابقات والیبال المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان دانشگاههای غیردولتی کشور با حضور هفت تیم صبح صادق اصفهان، صدرای تهران، امام رضا (ع) مشهد، یزد، کرمانشاه، کمال ارومیه و دانشگاه شمال آمل در دو گروه چهار و سه تیمی سه روز برگزار شد.

نخستین دوره مسابقات والیبال المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان دانشگاه های غیردولتی کشور از روز شنبه آغاز شد.

در این مسابقات 882 دانشجو در11 رشته ورزشی پسران و9 رشته ورزشی دختران با هم رقابت می کنند.

مسابقات پسران از 30 اردیبهشت ماه تا چهارم خردادماه و مسابقات دختران از پنجم تا هفتم خردادماه در مجموعه ورزشی دانشگاه شمال آمل برگزار می شود.

دانشگاه شمال آمل با دارا بودن سالن های استاندارد سرپوشیده و روباز ورزشی محل برگزاری بسیاری از مسابقات مهم استانی و کشوری است.