ه گزارش خبرگزاری مهر، محسن رخشان ظهر سه شنبه در آئین افتتاحیه ششمین نمایشگاه بینالمللی فلزات گرانبها، طلا، جواهر، سنگهای قیمتی، نقره، ساعت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته اظهار داشت: حضور شرکتهای شاخص تولید طلا و نقره و برندهای مطرح این بخش و نیز افزایش متراژ نمایشگاه در بخش تولیدات و مصنوعات طلا و جواهر از ویژگیهای نمایشگاه سال جاری است.
وی ادامه داد: صنعت طلای ایران با پشتوانه قدمت تاریخی و مزیتهای اقتصادی خود در شرایطی ادامه روزگار میدهد که با رقبایی مانند ترکیه و ایتالیا مواجه است.
مدیر امور نمایشگاههای شرکت نمایشگاههای بینالمللی اصفهان افزود: ایران صادرات طلای خود را به اقلام خاصی محدود کرده و طبق آمار اعلام شده، تاکنون سهم بسیار ناچیزی از بازارهای جهانی دارد.
وی اظهار داشت: تجربه موفقیت صنعت طلا در کشورهایی نظیر ترکیه نشان داده است که این کشورها از طریق ارزشیابی مزیتهای نسبی خود و دیگران، ارزیابی و شناخت بازارهای هدف و ایجاد امنیت اقتصادی، رشد اقتصادی و بهرهوری حداکثری را فراهم آوردهاند.
رخشان اضافه کرد: صنعت طلا و جواهر ایران، قدمتی در حدود هفت هزار ساله دارد و در زمینه ساخت نیز از کشورهای صاحب سبک و ایده به شمار میرود.
وی افزود: وجود هزاران کارگاه طلاسازی در کشور و نیز ارتزاق بیش از پنج میلیون نفر از جمعیت کشور از طریق این حرفه، نشان گر ظرفیتها و پویایی این صنعت درخشان کشور است.
مدیر امور نمایشگاههای شرکت نمایشگاههای بینالمللی اصفهان اظهار داشت: با توجه به اقدامات و حرکتهای مطلوبِ انجام شده به خصوص در بخش خریداری ماشین آلات و به روز سازی تولیدات، توان رقابت مصنوعات طلای ساخت داخل با محصولات خارجی افزایش یافته و این نمایشگاه بستر مناسبی برای عرضه تولیدات و ارائه ایدههای کاربردی میشود.
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