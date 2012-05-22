"خطه خورشید" در صدا و سیمای مرکز یزد تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت سیمای شبکه تابان با سفر به شهرستانهای استان یزد جاذبه های اقتصادی، گردشگری، فرهنگی، صنایع دستی و صنعت هر یک از این مناطق را به تصویر می کشد.

مستند خطه خورشید در 22 قسمت 30 دقیقه ای به تهیه کنندگی و کارگردانی محمدرضا بذر افشان در سیمای شبکه تابان در حال تولید است.

از دیگر عوامل این مستند می توان به مدیر تولید: مهدی پری حسن آبادی، تصویربرداران: محمدرضا بذرافشان و سجاد جوکار، دستیاران تصویر و صدا: علی سلیمی و امیر دهشیری زاده، نویسنده: الهام بذرافشان، صدابردار: مرضیه سادات حسینی، تدوین و صدا گذاری: رضا بذرافشان و گوینده متن: مرتضی نسیم سبحان اشاره کرد.

تولید "صبح یزد" در سیمای شبکه تابان

"صبح یزد" عنوان برنامه ای تلویزیونی است که در سیمای شبکه تابان در حال تولید و پخش است.

در آغازین ساعات طلوع دل انگیز خورشید که بر پهنای کویر زیبا می تابد، سیمای شبکه تابان با برنامه تلویزیونی صبح یزد میهمان خانه های مردم دارالعباده استان یزد می شود.

صبح یزد با سفر به نقاط کویری و مناطق خوش آب و هوای کوهستانی که تلفیقی دل انگیز از قدرت پروردگار است و یکی از الطاف خداوندی به مردم خطه یزد است،تصاویری چشم نواز و روح بخش را پیش کش مردم استان یزد و ایران می کند.

از آیتم های صبح یزد می توان به بزرگترهای فردا: صحبت با بچه ها در مورد موضوعات رزومره زندگی، معرفی شهرستانهای استان یزد از لحاظ گردشگری، صنعت، کشاورزی و معرفی جاذبه های تاریخی، حجره: معرفی مشاغل سنتی و امروزی یزد، یزد شناسی: معرفی پیشینه و تاریخ یزد، پاورقی: معرفی یک کتاب همراه با بحث بر سر میز صبحانه، معرفی زیستگاه ها و حیات وحش استان یزد و ...اشاره کرد.

گزارش ترافیک، رخصت، آشپزی، آب و آبادی، یک روز یک شغل، یک صبح یک مسجد، صبح و ورزش، گزارش، ارتباط تلفنی و نماهنگ از دیگر بخش های این برنامه است.

صبح یزد به تهیه کنندگی محمد رضا طائفی و اجرای عباس گلرسان هر روز صبح ساعت هشت به طور زنده از سیمای شبکه تابان پخش می شود.

از دیگر عوامل صبح یزد؛ کارگردان هنری محمود یزدچی، کارگردان فنی ابوالفضل ترابی، نویسنده نسرین وافی و محسن آخوندی، دستیار تهیه: حامد ژیان پور، گزارشگران: محمود دهقانی، سعید طالبی پور، رضا اطمینان، تصویربرداران: مهرداد ملایی، اشرف صادقی، محمدرضا زارع، صدابردار: حمیدرضا خرداد مهر، ارتباطات تلفنی: فریبا دهقان، تدوینگر: مخدومی هستند.