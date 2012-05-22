به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بهبهانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حال حاضر مباحث اقتصادی در ایران بر بسیاری از مباحث دیگر سایه انداخته است و در مباحث مربوط به سیاست خارجی کشور‌های غربی و تحریم‌کننده مباحث اقتصادی را به عنوان یک اهرم فشار مطرح می‌کنند.

وی با بیان اینکه مباحث اقتصادی محور شعار‌هایی است که رهبر معظم انقلاب طی سال‌های گذشته برای جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرده است، ادامه داد: ایجاد اختلال در نظم اقتصادی کشور ابزار‌هایی است که کشور‌های غربی برای اجرای اهداف خاص سیاسی خود علیه ایران به کار می‌گیرند.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و ارتقای مباحث اقتصادی و افزایش تولید ملی باید به بخش خصوصی توجه کند.

وی با اشاره به اینکه مصرف‌کنندگان و مردم نقطه غایی تولید هستند، اضافه کرد: مصرف‌کننده‌ها و مردم، تولید‌کنندگان اعم از سرمایه‌گذاران و کارگران و سیاست‌گذاران و حامیان این بخش‌ها به عنوان سه محور پیام رهبر معظم انقلاب محسوب می‌شوند.

بهبهانی با اشاره به برگزاری همایش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در اصفهان تاکید کرد: کیفیت و قیمت از عوامل موثر در راستای استفاده یک مصرف‌کننده از یک کالا است و در حالت عادی مصرف‌کنندگان به استفاده از کالا‌ها گرایش دارند.

وی با بیان اینکه در شرایط خاص نیز برای دست‌یابی به منافع ملی باید به فرهنگ‌سازی نگریسته شود، افزود: عدم بهره‌وری و پایین بودن بهره‌وری در کشور تولید از عواملی است که تولیدات را غیررقابتی می‌کند و حمایت از تولیدات نیز بسیار پایین است.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان کشور باید به میزان بسیاری به مباحث سود‌جویی و عدم کنترل کیفیت تولیدات باید توجه کند، بیان داشت: بی‌ثباتی سیاست‌ها نیز سبب اخلال در قیمت‌ها می‌شود و رقابت کالا‌های خارجی در زمینه قیمت تولیدات موثر است.

وی گفت: کیفیت کالا‌هایی در کشور به دلیل انحصار پایین است و رقابتی برای این کالا‌ها نیز وجود ندارد.