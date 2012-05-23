محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر در ارتباط با تدوین جداول اختصاص 45 هزار میلیارد تومان منابع جدید بانکی مصوب شورای عالی اشتغال برای طرحهای اشتغال زایی کشور از طریق سیستم بانکی کشور، گفت: جدول ترکیب منابع در شورای عالی اشتغال اعلام شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: شورای عالی اشتغال تصمیم گرفته است که با هر یک از دستگاه های مسئول در این بخش مانند صندوق توسعه ملی گفتگوهای جداگانه ای در زمینه نحوه اختصاص منابع به طرح های اشتغالی سال جاری صورت گیرد.

فروزان مهر ادامه داد: روش اجرای کار در کنار چگونگی تخصیص منابع بررسی و با دستگاه ها مذاکره خواهد شد. البته ابتدا رقمی که معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور در بسته سیاستی نظارتی سال جاری برای موضوع اشتغال اعلام کرده بود، 66 هزار میلیارد تومان بوده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بانکها اعلام کردند طبق برآوردها و قدرت تسهیلات دهی که هم اکنون در اختیار دارند این میزان قابل تحقق نیست و باید در حد 45 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.

وی اظهارداشت: رقم 45 هزار میلیارد تومان از نظر ما تمام شده است و منتظر هستیم تا بانک ها نظر نهایی خود را اعلام کنند که منابع به چه نحو و توسط کدام بانکها اختصاص خواهد یافت.

به گفته فروزان مهر، برش استانی نیز به لحاظ منابع و مصارف بانکها به شورای عالی اشتغال اعلام خواهد شد تا شورا بتواند بر پایه آن تنظیمی بین سایر منابع موجود در جدول ترکیب منابع اشتغال سال جاری ایجاد و برای اجرا به استانها اعلام شود.

به گزارش مهر، در سالهای گذشته و پس از ازسر گیری نشستهای شورای عالی اشتغال، هر ساله جدولی برای بانکها تدوین می شود که طبق آن، شبکه بانکی اختصاص منابعی را برای طرح های اشتغال زایی کشور بر عهده می گیرد.

با اینکه در سالهای گذشته بانکها هیچگاه نتوانستند به تعهد خود در شورای عالی اشتغال عمل کنند، اما تدوین جدول ترکیب منابع تا حدودی توانسته است نوعی ساماندهی و نظم را در بخش تسهیلات دهی بانکها برای اشتغال ایجاد کند.

سال گذشته نیز سهم بانکها از جدول ترکیب منابع چیزی حدود 50 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که به گفته مقامات عضو شورای عالی اشتغال، چیزی بیشتر از 30 درصد آن محقق شد و عملکرد بانکها در این بخش چندان رضایت بخش نبوده است.