مسئله جوانان یک موضوع فرابخشی و ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا ساور ظهر سه شنبه در مراسم تودیع ومعارفه مدیرکل ورزش و جوانان فارس اظهار داشت: مقام معظم رهبری در توصیه به جوانان، تحصیل، تهذیب و ورزش را مورد تاکید قرار داده اند و وظیفه مسئولان را اهتمام به این قضیه دانستند و مشخص کرده اند.



وی بیان داشت: در خصوص زیرساختهای ورزشی نیز رشد داشته ایم.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان ساخت سالنهای ورزشی اختصاصی بانوان و آقایان در هر استان را از جمله برنامه های دکتر احمدی نژاد دانست و افزود: ریاست جمهور با تبعیت از تاکیدات مقام معظم رهبری به دنبال افزایش زیرساختهای ورزشی در استانهاست.

ساور افزود: زمینه سازی و بستر سازی ورزشی در استانها با حمایت مدیران شهرستانها و مسئولان استانی اتفاق افتاد.

وی اظهار داشت: ورزش در گذشته وضعیت مناسبی نداشت و مشکلات بسیاری در این حوزه داشتیم که با تلاش مسئولان استانی زیرساختهای ورزشی استانها رشد مناسبی کرد.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان در پایان با تشکر و تقدیر از تلاشهای تورج موید تصریح کرد: غلامحسین کمانه از ورزشکاران و مدیران برجسته کشور است و سوابق خوبی را از خود نشان داده که امیدواریم تمام توان خود را در ورزش قهرمانی و همگانی و مسئله جوانان و زیرساختهای استانی به کار گیرد.

