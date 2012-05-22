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۲ خرداد ۱۳۹۱، ۲۲:۵۰

ساور:

مسئله جوانان یک موضوع فرابخشی و ملی است

مسئله جوانان یک موضوع فرابخشی و ملی است

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به فعالیتهای انجام شده در حوزه جوانان گفت: مسئله جوانان یک مسئله فرابخشی و ملی است که ضرورت دارد از تمام توان استانها بهره گرفت و مسئولان استانی باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا ساور ظهر سه  شنبه در مراسم تودیع ومعارفه مدیرکل ورزش و جوانان فارس اظهار داشت: مقام معظم رهبری در توصیه به جوانان، تحصیل، تهذیب و ورزش را مورد تاکید قرار داده اند و وظیفه مسئولان را اهتمام به این قضیه دانستند و مشخص کرده اند.
 
وی  بیان داشت: در خصوص زیرساختهای ورزشی نیز رشد داشته ایم.
 
معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان ساخت سالنهای ورزشی اختصاصی بانوان و آقایان در هر استان را از جمله برنامه های دکتر احمدی نژاد دانست و افزود: ریاست جمهور با تبعیت از تاکیدات مقام معظم رهبری به دنبال افزایش زیرساختهای ورزشی در استانهاست.
 
ساور افزود: زمینه سازی و بستر سازی ورزشی در استانها  با حمایت مدیران شهرستانها  و مسئولان استانی اتفاق افتاد.
 
وی اظهار داشت: ورزش در گذشته وضعیت مناسبی نداشت و مشکلات بسیاری در این حوزه داشتیم که با تلاش مسئولان استانی زیرساختهای ورزشی استانها رشد مناسبی کرد.
 
معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان در پایان با تشکر و تقدیر از تلاشهای تورج موید  تصریح کرد: غلامحسین کمانه از ورزشکاران و مدیران برجسته کشور است و سوابق خوبی را از خود نشان داده  که امیدواریم تمام توان خود را در ورزش قهرمانی و همگانی و مسئله جوانان و زیرساختهای استانی به کار گیرد.
 
کد مطلب 1609373

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