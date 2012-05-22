نگاهی به همایش "تأثیر و نقش زنان در تحولات جهانی"

به گزارش خبرنگار مهر از بانکوک ، این همایش با حضورخانم دکتر ایراندخت فیاض رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی و خانم دکتر حاج حسینی استاد حوزه و دانشگاه و مدیر مدرسه علمیه المهدیه، مدیر انجمن زنان مسلمان سرپرست خانواده، مدیر مؤسسه دین و فرهنگ صلح دانشگاه پاپاب از شهر چیانگ مای تایلند و بیش از 450 تن از اقشار مختلف شامل اساتید، معلمین، مدیران و شخصیت های حقیقی و حقوقی، دانشجویان و طلاب علوم دینی زن و مرد ادیان گوناگون شیعی، اهل تسنن و بودایی برگزار گردید.

در این همایش پس ازقرائت قرآن توسط خانم فاطمه محمد از قاریان برجسته تایلند ، رایزن فرهنگی کشورمان ضمن خوش آمدگویی وتشریح اهداف همایش در رابطه با "نقش زن در تحولات جهانی از منظر حضرت امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری" سخنرانی کرد .

مصطفی نجاریان زاده گفت: در زمانی که به دنیا آمدن دختر در خانواده عرب جاهلی ننگ به حساب می آمد و زنده به گور کردن دختران رسمی معمول برای حفظ شرافت عربی انها گشته بود، خداوند پیامبری را به نام محمد(ص) مبعوث کرد که در کنار وظیفه پیاده سازی اخلاق برای بشریت، حامل و منادی پیام ارزشمندی از سوی پروردگارش بودکه

می فرمود: وکرمنا بنی آدم، و ما به انسان و انسانیت کرامت و بزرگ منشی بخشیدیم.

وی افزود: پیامبری که نسل او از فرزند دخترش ادامه یافت، دختری که وقتی به عرصه دنیا پا نهاد خداوند بر پیامبرش (ص) فرمود، یا محمد(ص) او را فاطمه نام گذشته ایم، زیرا مردم از شناخت شخصیت و معرفت ایشان عاجز خواهند بود، ای پیامبر؛ ما به تو خیر کثیر عطا نمودیم، "انا اعطیناک الکوثر" و او را اسوه و الگو قرار دادیم تا زنان عالم به او اقتدا کنند.

رایزن فرهنگی کشورمان گفت :بسیاری از زنان عالم به ویژه مسلمانان با الگوگیری از حضرت فاطمه(س) در زمینه حجاب، عفاف، خانه داری، تربیت فرزندان، خدامحور بودن و رضایتمندی مطلق در برابر خداوند قادر متعال، رسول گرامی او، اطاعت پذیری از ولایت و تفاهم با همسر و... به جایگاه واقعی خود نائل آمدند.

وی تاکید کرد : رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) این نگرش منطقی به زن را صریحاً اعلام و آن را نهادینه ساختند، ایشان تفکرات و نظرات بلندی در خصوص زن داشتند و این چنین فرموده اند: "تمام ابعادی که برای زن متصور است و برای یک انسان متصور است، در فاطمه زهرا(س) جلوه کرده و بوده است،... یک انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان" حضرت امام معتقد است که اسلام زن را نجات بخشید و به او شخصیت داده است؛ زیرا اسلام خواهان رشد زن و مرد است و به کمال رسیدن انسان مطلوب و مقصود این آیین الهی است ؛ از این رو باید زن در سرنوشت خویش دخالت کند، چرا که او مظهر تحقق آمال بشر است، زن پرورش دهنده زنان و مردان ارجمند است و وقتی اسلام چنین خواسته و چنین خاستگاهی داشته باشد.

وی خاطر نشان ساخت : معمار انقلاب اسلامی، برای زنان در صحنه های سیاسی و اجتماعی نقشی سازنده در نظر گرفت و حتی بنا بر اعتقاد او زنان در کنار مردان، بلکه جلوتر از آنان در نهضت حرکت کرده و ایفای نقش نموده اند و به همین خاطر مودند: "بانوان رهبر نهضت ما هستند" و یا در بیانی دیگر فرموده اند: " زن نقش بزرگی در اجتماع دارد، زن مظهر تحقق آمال بشر است" و یا اینکه "زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیتهای خود را انتخاب کند".

وی گفت : مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای نیز همان شیوه امام راحل را نسبت به زن دنبال نموده اند و همواره زنان را منشاء بسیاری از تحولات و سازندگی ها در جامعه و خانواده بر شمرده اند و همواره نقش زنان را به صورتی برجسته بیان کرده اند.

رایزن فرهنگی کشورمان در خاتمه گفت: حضور مؤثر زنان در عرصه های گوناگون جامعه و خانواده و نقش محوری آنان، سهم بسزایی در تحولات کشورها داشته و تاکنون نیز ادامه دارد و در آینده نیز استمرار خواهد داشت. در دوران کنونی نیز همگی شاهد آن بوده و هستیم که زنان در جریان بیداری اسلامی در کشورهای عربی و اسلامی و همچنین جنبش وال استریت نقش فعال، پررنگ و مؤثری داشته اند .



سپس خانم بیزمارک همسر سفیر جمهوری اسلامی ایران در تایلند در خصوص نام گذاری روز تولد حضرت فاطمه زهرا (س ) به نام روز زن، جایگاه بانو فاطمه زهرا (س) نزد پیامبر اسلام (ص)، الگو قرار دادن حضرت فاطمه(س) به عنوان یک زن نمونه توسط زنان مسلمان و تاثیر نقش زنان در تغییرات و پیشرفت های جامعه بشری و رسیدن به زندگی بهتر سخنانی را ایراد کردند .



پس از ان گروه تواشیح و ذکر اسماء الحسنی به زبان های تایی، عربی و انگلیسی توسط گروه خواهران عضو انجمن قاریان تایلند اجرا و فیلمی با موضوع دستاوردهای زنان ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته شد.

بعد از ان سرکار خانم دکتر ایراندخت فیاض در خصوص شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) بعنوان انسانی که تجلی بخش صفات الهی و عصاره فضیلت های انسانی بود سخنرانی کرد .



وی گفت :زنان مسلمان باید رفتارها و خلق و خوی فاطمه زهرا (س) را به عنوان یک انسان متعالی و نماد مطهر اسلام و عظمت پروردگار عالم الگو قراردهند.



ایشان همچنین به بیان جایگاه زنان ایران و تاثیر انقلاب اسلامی در ارتقاء شخصیت زن و دستاوردهای برجسته زنان ایران در زمینه های پزشکی، مهندسی و علوم انسانی پرداخت و با استناد به دیدگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری در رابطه با نقش زنان در تحولات سخنرانی خود را ادامه دادند .



در ادامه برنامه سرکار خانم دکتر حاج حسینی به بررسی و تبیین دیدگاه ادیان مختلف در ارتباط با زن، خلقت انسان و عدم اختلاف میان زن و مرد ازمنظر الهی ، جایگاه زن و مرد در پیشگاه الهی و فاطمه زهرا (س) به عنوان الگویی بی بدیل برای تمام اعصار پرداخت .



وی که به صورت طرح سئوال و درخواست مشارکت از حاضران برنامه اجرا می کرد با طرح سئوالی مبنی بر اینکه برتری در جامعه از آن زن است و یا مرد و با بیان مطالبی پیرامون ویژگی های شخصیت حضرت زهرا(س) فضای پویایی را در سالن ایجاد نمودند و در همین رابطه یک تن از خانم ها و یک تن از آقایان حاضر در جلسه در این بحث مشارکت کرده و نظرات خود را ارائه کردند.



بخش دوم همایش بعد از ظهر با نمایش فیلمی از فعالیت های مدرسه علمیه المهدیه و انجمن زنان مسلمان سرپرست خانواده در کشور تایلند آغاز گردید.



در این بخش میزگردی با عنوان" تاثیر و نقش زن در تحولات جهانی " با حضور سیده خانم بشری حسینی مدیر مدرسه علمیه المهدیه، خانم دکتر نوریدا حاجی یاگوه استاد دانشگده ادبیات دانشگاه چولالونکارن(مسلمان)، خانم دکتر پان پن پرونگ جیت استاد دانشگاه سریناکارین ویروت (بودایی)، خانم دکتر قان ناپان اقرپیسان مدیر مؤسسه دین و فرهنگ صلح دانشگاه پاپاب شهر چیانگ مای (مسلمان) آغاز شد.



در این بخش کارشناسان موضوعاتی مانند زنان بعنوان تاثیر گزار ترین افراد در جامعه و خانواده ، پوشش زنان مسلمان بعنوان پوشش برتر زن ، تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر زنان مسلمان جهان ، پیروی از دستورات اسلام و قرآن در تعالی بخشیدن به جایگاه زن ، بررسی جایگاه زنان مسلمان در جامعه بودایی کشور تایلند ، لزوم فراگیری علوم مختلف روز و زبان انگلیسی توسط زنان مسلمان ، حرکت موفق زنان در دستیابی به اهداف و تاثیر بر تحولات جهانی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.



در حاشیه این همایش نمایشگاه پوستر و عکس با موضوع حجاب و زندگی حضرت فاطمه (س) به همراه تصاویری از فعالیت های ارزشمند بانوان ایرانی و همچنین نمایشگاه تخصصی کتاب زن بر پا شده بود.





