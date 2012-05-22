دیدار میقاتی با شادی المولوی / شربل درباره تجزیه لبنان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، "نجیب میقاتی" نخست وزیر لبنان گفت : به مسئولیتهای خود ادامه می دهم و هرگز استعفا نخواهم داد و تلاشهای ضد لبنان را نقش بر آب خواهم کرد.

از سوی دیگر "مروان شربل" وزیر کشور لبنان بیان کرد: تصمیم آزادی شادی مولوی قضایی و تصمیمی درست است و ارتباطی به فشارهای سیاسی ندارد.

وی افزود: اتهامات وی جزئی بود و مشخص شد که او حامی آوارگان سوری است و اگر بخواهیم به این موضوع به عنوان یک جرم بنگریم باید بسیاری از لبنانی ها را مورد بازجویی قرار دهیم.

وزیر کشور لبنان بیان کرد: اگر دستگاه قضایی تحت فشار بود باید از روز اول وی را آزاد می کرد.

شربل گفت : اگر سیاستمداران که درایت دارند با یکدیگر توافق نکنند جنگ خیابانی ادامه پیدا خواهد کرد باید نشست ویژه ای برای خروج از بحران تشکیل شود.

وزیر کشور لبنان خاطرنشان کرد: اگر در این نشست تصمیم به وضع حالت فوق العاده نظامی گرفته شود این وضعیت به اجرا در می آید و نیروهای امنیتی نمی خواهند که سپر بلا شوند، ما از نه ماه قبل وضع عادی نداریم و هم اکنون بر دهانه آتشفشان هستیم.

وی بیان کرد: اگر اوضاع به شکل کنونی ادامه پیدا کند با توجه به شرایط منطقه خطر تجزیه لبنان وجود دارد زیرا توطئه های بین المللی برای تجزیه کشورهای عربی وجود دارد و عراق گواه بارز این مدعاست.

از سوی دیگر "شادی المولوی" پس از آزادی ضمن تشکر از نجیب میقاتی نخست وزیر و محمد الصفدی از وزیران لبنانی گفت: به این علت بازداشت شدم که به آوارگان سوری کمک کرده ام و اعترافات قبلی من تحت فشار بوده است.

خبردیگر اینکه نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان با شادی المولوی عنصر سلفی آزاد شده دیدار کرد.

از سوی دیگر شیخ علاء عبدالواحد برادر احمد عبدالواحد شیخ کشته شده شهر عکار از اهالی این شهر خواست که همه راههای عکار را باز کنند.