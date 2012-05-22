اجرای سطح دو طرح پزشک خانواده نیازمند تعامل و همکاری بیشتر بیمه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شکیبا ظهر سه شنبه در اولین جلسه شورای هماهنگی بیمه ها که در سال 1391 برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر مبلغ بدهی سازمان های بیمه گر به بیمارستان ها بیش از 220 میلیارد ریال است.

وی گفت: برای رفع مشکلات باید جلسات مشترکی میان کارشناسان دانشگاه و سازمان های بیمه گر برگزار شود تا با رفع آن سیستان و بلوچستان در اجرای سطح دو طرح پزشک خانواده نیز مانند سطح یک، در کشور پیشگام باشد.

وی همچنین از برنامه ریزی جهت راه اندازی بخش ویژه VIPدر بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان خبر داد و از سازمان های بیمه گر خواست در راه اندازی این بخش با دانشگاه علوم پزشکی زاهدان همگام باشند.

رئیس شورای هماهنگی بیمه ها و مدیر کل بیمه خدمات درمانی سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه بیان داشت: سال گذشته سازمان های بیمه گر در راستای اجرای طرح پزشک خانواده مبلغ 30 میلیارد ریال به مراکز درمانی شهرستان های کنارک و سراوان پرداخت کردند.

محمد صفدری افزود: با اعتباری که دولت برای اجرای سطح دو طرح پزشک خانواده پیش بینی می کند، پرداخت بیمه ها در مرحله دوم این طرح ملی نیز به خوبی عملیاتی می شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد خدمات و دفترچه های بیمه و همچنین مراجعات به مراکز درمانی در سال 90 نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، گفت: بدهی بیمه خدمات درمانی به بیمارستان ها 12 میلیارد و 554 میلیون تومان است که با تخصیص اعتبارات سال 91 این بدهی ها تسویه حساب خواهد شد.

در این جلسه روسای بیمارستان ها و مدیران سازمان های بیمه گر به بیان برخی از مشکلات در خصوص عدم پرداخت به موقع بیمه ها و موانع پیش رو پرداختند و خواستار رفع این مشکلات شدند.