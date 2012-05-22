اجرای 5 طرح مکانیزه در سواحل مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعیسی هاشمی عصر سه شنبه در جلسه طرح سالم سازی دریای استان با بیان اینکه طرح مکانیزه کردن دریای استان یک ایده جدید درکنار سواحل دریای استان است گفت: همه دستگاهایی اجرایی از جمله محیط زیست و سازمان بنادر و دریانوردی و منابع طبیعی اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه سواحل دریای استان دارای مواهب طبیعی و ظرفیت خدادادی بالایی است گفت: از این ظرفیت ها باید در جذب گردشگر و توریست استفاده کرد.

هاشمی با اعلام اینکه در سالجاری حدود 15 میلیون گردشگر وارد استان شدند افزود: باید زیرساخت های لازم را برای اجرای طرح دریای مکانیزه در این استان گردشگرپذیر و توریستی فراهم کرد.

معاون عمرانی استانداری گفت: از پتانسیل دریای مازندران باید در جذب گردشگران خارجی نیز در این استان استفاده کرد.