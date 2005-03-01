شناخت دقيق سينماي جهان ضرورت است

محمد رضا شرف الدين تهيه كننده سينما در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، در مورد برگزاري بازار فيلم فجر گفت: ايجاد و برگزاري بازار فيلم و بها دادن به آن يكي از راههاي رشد اقتصادي سينماي كشور است و باعث رشد فرهنگي جامعه خواهد شد . البته ما با مشكلاتي در مورد برگزاري بازار فيلم روبه رو هستيم. يكي از مشكلات اين است كه تهيه كنندگان و پخش و توزيع كنندگان فيلم ، از نظر شخصي اطلاعات كافي و علمي و جامعي نسبت به كار و هدفي كه براي آن در بازار فيلم حضور پيدا كرده اند ندارند واين قضيه كمي كار را مشكل كرده است بايد توجهه كنيم. كشورهاي صاحب صنعت سينما در تمام دنيا بيشترين برداشت و استفاده رااز چنين موقعيت هاي در بازار فيلم انجام مي دهند و در واقع اقتصاد سينماي كشورشان را با اسفتاده از اين موقعيت ها تحكيم مي بخشند.

اما اين موقعيت ها حاصل يك سري از اطلاعات علمي و كاربردي و راهبردي و نحوه حضور و شناخت آنها به دست آمده است . در كشور ما هم وزارت ارشاد بايد به عنوان يك راهنما و متولي در اين قضيه حضور داشته باشد و بتواند با برگزاري دوره هاي تخصصي در اين حيطه سطح معلومات و دانش تهيه كنندگان و پخش كنندگان را به روز در آورد. البته نوع حمايت وزارت ارشاد درزمينه دادن وام به فيلم ها قابل ررسي است. تهيه كننده اي كه در سال جاري فيلم "دوئل" را تهيه و ساخته بود، توانست اين فيلم را خارج از چرخه پخش و بازاريابي دولتي در بازارهاي مختلف جهاني فيلم شركت دهه و صاحب يك سري تجربيات خود و مفيد در رابطه با بازاريابي و فروش فيلم به خارج از كشور گردد و بعد از اين تجربه مفيد و كار آمد بود كه تهيه كنندگان متوجه شدند كه سالهاي سال بخش بازاريابي و خارجي فارابي چه كلاه گشادي سر آنها مي گذاشته است و دربخش بين المللي و بازاريابي فيلم هاي ايراني درجشنواره هاي خارج از كشور، يك عده اي از طرف اين بنياد به اسم پخش دولتي و پخش فيلم مي رفتند به جشنواره هاي خارجي و تنها كاري كه انجام نمي دانند، كار بازار يابي و فروش فيلم هاي ايراني بود و بعد هم بر مي گشتند و تهيه كننده بي نوا را هم از در آمدهايي كه براي فروش فيلمش مي شد به دست آورد، محروم مي كردند و اگر احيانا از سرحادثه و تصادف فروشي صورت مي گرفت، درآمد حاصل از اين فروش خرج سفرهاي اين آقايان مي شد و سهم اندك و ناچيز نصيب تهيه كننده فيلم مي شد.

بروز چنين مسايلي همه به خاطر بي اطلاعي، عدم شناخت تهيه كننده از مقوله بازاريابي فروش و عرصه فيلم در سطح جهاني است . حالا همان اتفاقي كه درخارج از مرزهاي ايران در بازارهاي مختلف مي افتد . براي ما در بازار فيلم تهران رخ مي دهد و تهيه كنندگان زرنگ و مطلع خارجي مي آيند در بازار فيلم ، فيلم هاي خوب و در آمد زا و پر مخاطب ايراني را به پايين ترين قيمت ممكن خريداري كرده و آنها را در كشورهاي خارجي به نمايش در مي آورد.

محمد رضا شرف الدين در مورد اين سئوال كه آيا فقط بايد از كانال وزارت ارشاد ، تهيه كنندگان و پخش كنندگان بايد داراي اطلاعات جامع و كافي در زمينه بازاريابي باشند و نبايد خودشان هم تلاش هاي براي به روز شدن انجام دهند گفت:؟ به هر جهت دستيابي به اين نوع نقصها و اطلاعات هزينه هاي زيادي را براي بخش خصوصي به همراه خواهد داشت و حتما بايد بخش دولتي به گونه اي بخش خصوصي را درباره دستيابي به اين موضوعات حمايت و پشتيباني كند تا بتوانند راحت تر به اين اطلاعات دستيابي پيدا كنند.

شرف الدين افزود: خودم به عنوان تهيه كننده به توليد فيلم هايي خيلي راغب هستم كه درخارج از كشور بازار فروش وعرضه داشته باشد. اما مي دانم دانش و اطلاعات لازم را براي حضور و معرفي محصولاتم در آن طرف مرزها كم است و اگر هم بخواهم اطلاعات و دانشم را در اين زمينه به روز بكنم، برايم هزينه بر است و به صرفه و اقتصادي نيست. وكسي هم به راحتي اين اطلاعات و تجربيات را در اختيار من قرار نمي دهد.

وي افزود: آموزش و انتقال اطلاعات به روز وعلمي، حتما بايد توسط بخش دولتي و وزارت ارشاد نهادينه گردد. درست مثل اتاق هاي بازرگاني كه براي بازرگانها و تجار آموزش و شيوه هاي نوين بازرگاني را با تشكيل دوره هايي آموزش مي دهند و ارتباطهاي به روز با طرف هاي خارجي را اين اتاق هاي بازرگاني انجام مي دهند. اين امر باعث فعال شدن اقتصاد ما در زمينه صادرات مي شود. خب، صنعت سينما هم بخشي از اقتصاد اين كشور است. معتقدم سينما مي تواند خيلي سود آورتر و اقتصادي تر از ديگر بخش هايي باشد كه دولت در آن سرمايه گذاري كلان تري انجام داده است.

وي گفت: اگر صنعت سينما را با صنعت خودرو سازي نسبت به سرمايه درگردش در هر دو صنعت مقايسه كنيد، متوجهه اين سود آوري صنعت سينما خواهيد شد.

وي درمورد نحوه الگو برداري از بازارهاي فيلم جهاني درمورد برگزاري بازار فيلم فجر و اينكه آيا اين امر درست است؟ گفت: همانطوريكه آنها در بعد اقتصادي شان اعتقاد به بازارآزاد دارند، از نظرفرهنگي هم محدوديت هاي كه ما با آن به لحاظ قانوني و اخلاقي و شرعي كه به شدت پايبند هستيم را ندارند، بنابراين نمي توانيم از آنها الگوبرداري كنيم.